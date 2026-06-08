Επίθεση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων με τη χρήση μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος εφόρμησης στοχοποίησε σιδηροδρομικό συρμό ο οποίος εκτελούσε δρομολόγιο από τη Μόσχα στη Συμφερόπολη, στην Κριμαία, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και να τραυματιστεί άλλος ένας, έκανε γνωστό νωρίς το πρωί ο επικεφαλής των αρχών της χερσονήσου που προσαρτήθηκε στη Ρωσική Ομοσπονδία το 2014.

«Ως αποτέλεσμα πλήγματος drone εναντίον επιβατικού τρένου που εκτελούσε το δρομολόγιο Μόσχα-Σιμφερόπολη, ο μηχανοδηγός τραυματίστηκε και βοηθός μηχανοδηγός σκοτώθηκε», ανέφερε μέσω Telegram ο Σεργκέι Αξιόνοφ, χωρίς να διευκρινίσει πού ακριβώς βρισκόταν ο συρμός όταν χτυπήθηκε. «Οι επιβάτες δεν τραυματίστηκαν», διαβεβαίωσε.