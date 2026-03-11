Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραχτσί και ο Ρώσος ομόλογός του Σεργκέι Λαβρόφ, με βασικό αντικείμενο τις τελευταίες περιφερειακές εξελίξεις και τις επιπτώσεις τους στην ασφάλεια του Ιράν.

Σύμφωνα με ανάρτηση της κυβέρνησης της ο Ιρανός ΥΠΕΞ υπογράμμισε την αποφασιστικότητα της χώρας του να υπερασπιστεί την εθνική κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα, κάνοντας λόγο για συνέπειες από την αμερικανοϊσραηλινή επιθετικότητα.

Από την πλευρά του, ο Λαβρόφ καταδίκασε τη στρατιωτική επιθετικότητα κατά του Ιράν και συνεχάρη τον Αγιατολάχ για την εκλογή του ως νέου Ανώτατου Ηγέτη της χώρας. Παράλληλα, εξέφρασε την ετοιμότητα της Ρωσίας να υποστηρίξει πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας.