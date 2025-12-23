Η Ρωσία ανακοίνωσε τις προηγούμενες ημέρες ότι το πρώτο σύνταγμα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας εξοπλισμένο με το σύστημα S-500 έχει τεθεί σε μαχητική υπηρεσία.

Το S-500 Prometheus, που λειτουργεί από τις Ρωσικές Αεροδιαστημικές Δυνάμεις, έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζει ένα ευρύ φάσμα στόχων μεγάλου βεληνεκούς και μεγάλου υψομέτρου, συμπεριλαμβανομένων αεροσκαφών πέμπτης γενιάς, δορυφόρων χαμηλής τροχιάς και βαλλιστικών και πυραύλων κρουζ.

«Οι Αεροδιαστημικές Δυνάμεις έχουν σχηματίσει την πρώτη τους μεραρχία αεροπορικής άμυνας και πυραυλικής άμυνας», ανέφερε σε δηλώσεις του ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ.

«Το πρώτο σύνταγμα, εξοπλισμένο με το μοναδικό αντιαεροπορικό πυραυλικό σύστημα S-500, ικανό να χτυπήσει στόχους στο εγγύς διάστημα, έχει τεθεί σε μαχητική υπηρεσία», πρόσθεσε.

«Οι τακτικές και τεχνικές δυνατότητες του ρωσικού αντιαεροπορικού πυραυλικού συστήματος S-500 Prometheus είναι προς το παρόν ασύγκριτες από οποιονδήποτε από τους στρατιωτικοτεχνικούς ανταγωνιστές της Ρωσίας», δήλωσε στο TASS ο Αλεξάντερ Μιχαήλοφ, επικεφαλής του Γραφείου Στρατιωτικής-Πολιτικής Ανάλυσης.

Σημειώνεται πως ο σχηματισμός του συντάγματος είχε ανακοινωθεί τον Ιανουάριο από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Ρωσίας, Στρατηγό Βαλέρι Γκερασίμοφ.

Η Ρωσία ξεκίνησε την ανάπτυξη του S-500 το 2010, λίγο μετά την ανάπτυξη της πρώτης παρτίδας S-400 το 2007.

Το S-500 αναπτύχθηκε για να συμπληρώσει το S-400 και άλλα συστήματα αεράμυνας, καλύπτοντας το κενό μεταξύ των τακτικών στρατιωτικών και των στρατηγικών συστημάτων αεράμυνας και πυραυλικής άμυνας.

Σύμφωνα με παράγοντες της ρωσικής αμυντικής βιομηχανίας, το S-500 λειτουργεί ως ένα εξελιγμένο σύστημα διαστημικής άμυνας. Μπορεί να ανιχνεύσει στόχους σε απόσταση έως και 600 χιλιομέτρων και να τους αντιμετωπίσει με πυραύλους εδάφους-αέρος σε απόσταση που φτάνει τα 500 χιλιόμετρα. Αυτό περιλαμβάνει όχι μόνο βαλλιστικούς πυραύλους αλλά και αεροδυναμικούς στόχους όπως τα υπερηχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ, καθώς και διάφορους τύπους πυραύλων. Συγκεκριμένα, μπορεί να στοχεύσει πυραύλους μεσαίου βεληνεκούς και δορυφόρους χαμηλής τροχιάς που εμπλέκονται στην αναγνώριση και την επικοινωνία.

Φωτογραφίες – βίντεο: Russian Defense Ministry Press Service/TASS