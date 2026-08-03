Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 40 τραυματίστηκαν έπειτα από επίθεση με ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) που έπληξε παραλία στη Ρωσία, όπου βρίσκονταν πολίτες.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές και τις ρωσικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, το drone κατέπεσε και εξερράγη σε περιοχή όπου παραθέριζαν οικογένειες, προκαλώντας πανικό και πολύνεκρη τραγωδία. Ανάμεσα στους τραυματίες και τα θύματα αναφέρεται πως βρίσκονται και ανήλικα παιδιά.

Σε εξέλιξη οι διακομιδές στα νοσοκομεία

Αμέσως μετά την έκρηξη, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ασθενοφόρα και διασώστες. Περισσότεροι από 40 άνθρωποι διακομίστηκαν σε κοντινά νοσοκομεία, με ορισμένους από αυτούς να νοσηλεύονται σε σοβαρή ή κρίσιμη κατάσταση.

Οι τοπικές αρχές κάνουν λόγο για μια βαριά πλήγμα κατά υποδομών αναψυχής και αμάχων, ενώ οι αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την περιοχή για τη συλλογή συντριμμιών και τη διενέργεια ερευνών.