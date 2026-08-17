Νέο πυραυλικό πλήγμα εξαπέλυσαν οι ουκρανικές δυνάμεις στη ρωσική περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, μια ανάσα από τη συνοριακή γραμμή των δύο χωρών. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση των ρωσικών τοπικών αρχών, έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Στο στόχαστρο της επίθεσης βρέθηκε το χωριό Κολόσκοβο, το οποίο απέχει περίπου 15 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία. Τις πληροφορίες για το χτύπημα επιβεβαίωσε ο περιφερειάρχης, Αλεξάντρ Σουβάιεφ, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Max, γράφοντας για τα θύματα: «Έξι άμαχοι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα παιδί».

Εκατέρωθεν πλήγματα με βαρύ φόρο αίματος για τους αμάχους

Το αιματηρό αυτό συμβάν εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της ραγδαίας κλιμάκωσης που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα. Τους προηγούμενους μήνες, τόσο η Ρωσία, όσο και η Ουκρανία πολλαπλασίασαν τις αμοιβαίες επιθέσεις τους, γεγονός που έχει οδηγήσει σε δραματική αύξηση των απωλειών και των τραυματισμών στον άμαχο πληθυσμό.

Το μέγεθος της έντασης αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στον απολογισμό της χθεσινής ημέρας, Κυριακή 16 Αυγούστου. Μια σαρωτική ουκρανική επίθεση σε ρωσικά εδάφη, στην οποία επιστρατεύθηκαν εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), άφησε πίσω της 12 νεκρούς.

Στον αντίποδα, κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας, από τα ρωσικά στρατιωτικά πλήγματα έχασαν τη ζωή τους επτά άνθρωποι στην ουκρανική επικράτεια.