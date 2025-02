Φορτηγό πλοίο που μετέφερε σχεδόν 3.000 τόνους σιτηρών από τη Ρωσία προς την Τουρκία υπέστη ρήγμα ενώ έπλεε στην Αζοφική Θάλασσα την περασμένη Κυριακή, ανακοίνωσε την Παρασκευή ο ρωσικός οργανισμός λιμένων Rosmorport.

Το υπό σημαία Παναμά Pavel Grabovskiy μετέφερε 2.939 τόνους καλαμποκιού από το Ροστόφ προς τη Σαμψούντα της Τουρκίας. Υπό αδιευκρίνιστες για την ώρα συνθήκες, εντοπίστηκε εισροή υδάτων λόγω ρήγματος σε δεξαμενή έρματος.

Dry cargo ship Pavel Grabovskiy is sinking in the Sea of Azov, Russian Telegram channels report.

It was carrying corn from Rostov, Russia to Turkey, but suffered some damage to its hull. The vessel is currently waiting for the water levels to rise in order to go to port for… pic.twitter.com/LixjoCYeVh

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 20, 2025

