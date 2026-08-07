Νέο γύρο επιθέσεων στη θαλάσσια περιοχή της Μαύρης Θάλασσας ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, υποστηρίζοντας ότι οι δυνάμεις του έπληξαν δύο ακόμη φορτηγά πλοία.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Μόσχας, τα συγκεκριμένα σκάφη στοχοποιήθηκαν καθώς υποστηρίζεται ότι χρησιμοποιούνταν «προς όφελος του ουκρανικού στρατού».

Russia STRIKES Black Sea and Odessa ports, HITS ENEMY SHIPS — MoD Like a bolt from the sky, Geran UAVs DESCEND upon hostile vessels pic.twitter.com/5vjiOuk4dj — RTRussia (@RT_Russia_) August 7, 2026

Στο στόχαστρο και το λιμάνι Πιβντένι

Εκτός από τα δύο εμπορικά πλοία, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν πλήγματα και εναντίον κρίσιμων υποδομών στη νότια Ουκρανία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, επλήγησαν εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων στο στρατηγικής σημασίας λιμάνι Πιβντένι.

Στη δημοσιότητα δόθηκε και βιντεοληπτικό υλικό που αποτυπώνει στιγμιότυπα από τις επιθέσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones).

Συνεχής κλιμάκωση στη θαλάσσια ζώνη

Από την πλευρά του, το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα τους ισχυρισμούς του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας.

Τα νέα αυτά περιστατικά έρχονται να προστεθούν σε σειρά ανάλογων επιθέσεων τις τελευταίες εβδομάδες στη Μαύρη Θάλασσα, όπου τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία έχουν εντείνει τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις στοχεύοντας θαλάσσιες μεταφορές και λιμενικές υποδομές.