Η Ρωσία κατηγόρησε σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ότι επιχειρούν να οδηγήσουν τις αραβικές χώρες σε μια ευρύτερη σύρραξη στη Μέση Ανατολή, προκαλώντας το Ιράν να επιτεθεί σε στόχους στην περιοχή.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών αναφέρεται ότι «το Ιράν προκλήθηκε σκοπίμως να προχωρήσει σε αντίποινα εναντίον στόχων σε ορισμένες αραβικές χώρες, γεγονός που οδήγησε σε ανθρώπινες απώλειες και υλικές ζημιές, για τις οποίες η ρωσική πλευρά εκφράζει τη λύπη της».

Στην ίδια ανακοίνωση υποστηρίζεται ότι η Ουάσιγκτον και το Τελ Αβίβ επιχειρούν, με αυτόν τον τρόπο, να εμπλέξουν τις αραβικές χώρες σε έναν πόλεμο που εξυπηρετεί συμφέροντα τρίτων.

Σύμφωνα με τη Μόσχα, ο μόνος τρόπος για να αποφευχθεί περαιτέρω αποσταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή είναι να σταματήσει η «επιθετικότητα» των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Παράλληλα, σημειώνεται ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις πως οι δύο χώρες προτίθενται να διακόψουν τις επιθέσεις.

Σημειώνεται πως ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, είχε τη Δευτέρα τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους ηγέτες τεσσάρων χωρών του Κόλπου και προσφέρθηκε να αξιοποιήσει τις σχέσεις της Μόσχας με την Τεχεράνη, ώστε να μεταφέρει τις ανησυχίες τους για τα ιρανικά πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της περιοχής.

Την ίδια στιγμή, το Κρεμλίνο δήλωσε ότι το Ιράν δεν έχει ζητήσει από τη Μόσχα την προμήθεια όπλων και ότι η θέση της Ρωσίας στο ζήτημα παραμένει γνωστή και αμετάβλητη.