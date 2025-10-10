«Η Ρωσία θα στήριζε την υποψηφιότητα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης», δήλωσε σήμερα ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η Ρωσία έχει επανειλημμένως δηλώσει «ευγνώμων για τις προσπάθειες του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία».

🇷🇺🇺🇸 Russland würde derzeit Trumps Nominierung für den Friedensnobelpreis unterstützen – Kreml-Berater Juri Uschakow Selenskyj hatte zuvor erklärt, er würde die Nominierung nur unterstützen, wenn Trump Tomahawk-Raketen in die Ukraine schicken würde. #Trump #Russland #Ukraine pic.twitter.com/ee058ULjgk — Gegenpol (@Gegenpol_) October 10, 2025

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε δηλώσεις του που δημοσιοποιήθηκαν χθες, δήλωσε ότι το Κίεβο θα πρότεινε τον Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο ο ίδιος επιθυμεί διακαώς, αν κατάφερνε να επιτύχει εκεχειρία.

«Σταμάτησα οκτώ πολέμους» λέει ο Τραμπ

Υποδεχόμενος τον πρόεδρο της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, ο Τραμπ είπε την Πέμπτη ότι δεν έδωσε τέλος σε οκτώ πολέμους για να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης. Εν τούτοις, θύμισε σε όλους την συμβολή του και τον τρόπο που θα έπρεπε να του αναγνωριστεί, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «δεν υπάρχει ανάλογο προηγούμενο»:

Trump on the Nobel: “Nobody in history has solved eight wars in a period of nine months. And I’ve stopped eight wars. That’s never happened before. But they’ll have to do what they do. Whatever they do is fine.” pic.twitter.com/dXEpCuk2KC — Aaron Rupar (@atrupar) October 9, 2025

Τι προβλέπουν οι στοιχηματικές

Μάλιστα. τις τελευταίες ώρες ακόμη και μεγάλες στοιχηματικές εταιρείες βάζουν πλέον τον Αμερικανό πρόεδρο στα φαβορί για την απονομή.

Η Ladbrokes έχει πλέον τον πρόεδρο των ΗΠΑ ως το φαβορί, μαζί με τα Emergency Response Rooms (Δωμάτια Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης) μία ανθρωπιστική οργάνωση στο Σουδάν.

Η Oddspedia έχει τον Τραμπ οριακά μπροστά από τα Δωμάτια Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης του Σουδάν. Η σύζυγος του εκλιπόντος Ρώσου ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, Γιούλια Ναβάλναγια, είναι τρίτη στην πρόβλεψή της.

Η διαδικασία επιλογής, το κριτήριο και η Επιτροπή

Πέντε μέλη της Επιτροπής Νόμπελ της Νορβηγίας κρατούν το κλειδί για την πολυπόθητη στιγμή δόξας του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανακηρύσσοντας τον φετινό νικητή του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης.

Κάθε χρόνο, η Επιτροπή Νόμπελ, τα μέλη της οποίας εκλέγονται από το κοινοβούλιο της Νορβηγίας, απονέμει το βραβείο, που θεσπίζεται βάσει της διαθήκης του Άλφρεντ Νόμπελ, «στο άτομο που έχει κάνει το μεγαλύτερο ή το καλύτερο έργο για την αδελφοσύνη μεταξύ των εθνών, την κατάργηση ή τη μείωση των μόνιμων στρατών και για τη διεξαγωγή και προώθηση ειρηνευτικών συνεδρίων».

Σημειώνεται ότι ο νικητής του βραβείου για το 2025 αναμένεται να ανακοινωθεί στις 12:00.

More than 338 nominees: 244 individuals and 94 NGOs or organizations… How is the Nobel Peace Prize awarded? This prestigious award will be presented this Friday, October 10, in Oslo, Norway. pic.twitter.com/E5VEmzABkQ — FRANCE 24 English (@France24_en) October 10, 2025

Η τελετή θα μεταδοθεί live εδώ

Η αμφιλεγόμενη ιστορία του Νόμπελ

Ο ιδρυτής του, Άλφρεντ Νόμπελ, εφηύρε τον δυναμίτη και συνέβαλε στην τελειοποίηση της τεχνολογίας των όπλων.

Όταν το 1888 πέθανε ο αδερφός του, Λούντβιχ Νόμπελ στις Κάννες της Γαλλίας, μια γαλλική εφημερίδα τον μπέρδεψε με τον ίδιο και έβαλε τίτλο στη νεκρολογία της «Ο έμπορος του θανάτου πέθανε». Μέσα στο κείμενο ανέφερε ότι ο Νόμπελ «έγινε πλούσιος βρίσκοντας τρόπους να σκοτώνει περισσότερους ανθρώπους, γρηγορότερα από ποτέ».

Και ήταν αυτή ακριβώς η διόλου κολακευτική νεκρολογία, που γράφτηκε κατά λάθος για τον αδερφό του, που ώθησε τον Άλφρεντ Νόμπελ, να ιδρύσει τον εμβληματικό θεσμό των βραβείων το 1901, σε μια προσπάθεια να αλλάξει την εικόνα με την οποία θα τον θυμάται ο κόσμος όταν εκείνος φύγει – στ’ αλήθεια – από τη ζωή.