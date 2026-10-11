Σε συμφωνία για την άμεση διακοπή των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές φέρονται να κατέληξαν Ρωσία και Ουκρανία, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος γνωστοποίησε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε εκεχειρία στον ενεργειακό τομέα, η οποία τίθεται σε ισχύ άμεσα.

Σε ανάρτησή του, ο Τραμπ κάλεσε τόσο τη Μόσχα, όσο και το Κίεβο, να τηρήσουν τη συμφωνία και να μην προχωρήσουν σε νέες επιθέσεις εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων.

«Με άμεση ισχύ τίθεται σε εφαρμογή εκεχειρία στον ενεργειακό τομέα στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Και οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει. Μην την παραβιάσετε!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η συμφωνία, εφόσον εφαρμοστεί στην πράξη, αφορά την παύση επιθέσεων σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές και έρχεται σε μια περίοδο έντονης διπλωματικής κινητικότητας γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία.