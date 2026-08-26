Σε διαβουλεύσεις για μια νέα, «αρκετά μεγάλη» ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου βρίσκονται αυτή την περίοδο οι Αρχές της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Τη σχετική εξέλιξη έκανε γνωστή η Ρωσίδα επίτροπος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Γιάνα Λαντράτοβα, όπως μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Από την έναρξη του πολέμου και την εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων στο ουκρανικό έδαφος τον Φεβρουάριο του 2022, πριν από περισσότερα από τεσσεράμισι χρόνια, χιλιάδες αιχμάλωτοι έχουν επιστρέψει στις πατρίδες τους μέσω αντίστοιχων συμφωνιών.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Μάιο επιτεύχθηκε μια σημαντική συμφωνία που οδήγησε στην απελευθέρωση περίπου χιλίων αιχμαλώτων πολέμου. Η εξέλιξη αυτή είχε χαρακτηριστεί τότε ως ένα από τα ελάχιστα χειροπιαστά αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο, οι οποίες διεξήχθησαν με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών.