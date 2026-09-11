Σε αυστηρές προειδοποιήσεις προς τη Λιθουανία προχώρησε το Κρεμλίνο, ξεκαθαρίζοντας πως θα στρέψει το ρωσικό πυρηνικό οπλοστάσιο εναντίον της βαλτικής χώρας, σε περίπτωση που η τελευταία, ως κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ, επιτρέψει την εγκατάσταση συμμαχικών πυρηνικών κεφαλών στο έδαφός της.

Την κατηγορηματική θέση της Μόσχας εξέφρασε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, υπογραμμίζοντας: «Αν πυρηνικά όπλα εγκατασταθούν σε (λιθουανικό) έδαφος και στοχεύουν εμάς, τότε, κατά συνέπεια, το έδαφος αυτής της χώρας θα βρεθεί, αντιστοίχως, στο στόχαστρο των δικών μας πυρηνικών όπλων».

Μάλιστα, σε συνέντευξή του στη ρωσική κρατική τηλεόραση που μεταδόθηκε την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, ο Πεσκόφ συμπλήρωσε πως μια ενδεχόμενη άφιξη πυρηνικών όπλων στη γειτονική χώρα θα αποτελούσε «ένα πολύ σοβαρό σημείο καμπής όσον αφορά την κλιμάκωση των εντάσεων».

Σε τροχιά συνταγματικής αναθεώρησης το Βίλνιους

Η ρωσική αντίδραση έρχεται στον απόηχο των διεργασιών στη Λιθουανία για την άρση της συνταγματικής απαγόρευσης αποθήκευσης πυρηνικών όπλων στην επικράτειά της. Πρόκειται για μια κίνηση που το Βίλνιους προωθεί με στόχο την περαιτέρω θωράκιση της εθνικής του ασφάλειας, ιδίως μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Το νομοσχέδιο για τη συγκεκριμένη συνταγματική αναθεώρηση βρίσκεται ήδη στο τραπέζι του λιθουανικού κοινοβουλίου. Για την ψήφισή του απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων, την οποία φαίνεται να διασφαλίζει, καθώς απολαμβάνει τη στήριξη τόσο του προέδρου της χώρας, όσο και των μεγαλύτερων πολιτικών κομμάτων. Οι εκτιμήσεις είναι πως η νέα νομοθεσία μπορεί να ισχύσει ακόμη και μέσα στον ερχόμενο χειμώνα.

Υπενθυμίζεται ότι η συζήτηση είχε ανοίξει στις αρχές Ιουλίου, όταν ο Λιθουανός πρόεδρος, Γκιτάνας Ναουσέντα, είχε εκφράσει ανοιχτά την πρόθεσή του να συμμετάσχει η χώρα του ενεργά στη δυτική πυρηνική αποτροπή απέναντι στη Μόσχα, αφήνοντας να εννοηθεί πως είναι ανοιχτός στην ανάπτυξη τέτοιων όπλων στη βαλτική χώρα.

Παρά τη συγκεκριμένη ρητορική και τις συνταγματικές αλλαγές, πάντως, Λιθουανοί αξιωματούχοι σπεύδουν επανειλημμένα να ρίξουν τους τόνους, διευκρινίζοντας πως, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν υφίσταται κανένας σχεδιασμός για τη φιλοξενία πυρηνικού οπλοστασίου στο έδαφός τους.