Σοβαρούς κλυδωνισμούς στην ενεργειακή της ικανότητα βιώνει η Μόσχα, καθώς οι διαδοχικές επιδρομές ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχουν θέσει εκτός μάχης περίπου το ένα τρίτο της συνολικής διυλιστικής ισχύος της χώρας. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες παραγόντων της αγοράς που επικαλείται το Reuters, η αναζωπύρωση των επιθέσεων από τα τέλη του περασμένου μήνα συμπιέζει ασφυκτικά τα αποθέματα καυσίμων της Ρωσίας, την ίδια ώρα που το Κρεμλίνο προσπαθεί να ανταποκριθεί σε δεσμεύσεις εξαγωγής ντίζελ προς το εξωτερικό, στο πλαίσιο σχετικής συμφωνίας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σε καθεστώς συναγερμού εννέα μεγάλα διυλιστήρια

Η κλιμάκωση των επιδρομών σημειώθηκε μετά την αποτυχία εφαρμογής της προτεινόμενης από τον Τραμπ αναστολής επιθέσεων σε υποδομές ενέργειας. Το αποτέλεσμα ήταν να κηρυχθεί κατάσταση εκτάκτου ανάγκης σε τουλάχιστον εννέα από τις 35 κεντρικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Ρωσίας.

Από τη συνολική δυναμικότητα της χώρας, η οποία φτάνει τους 930.000 μετρικούς τόνους αργού ημερησίως, οι μονάδες που υπέστησαν ζημιές —μεταξύ των οποίων κομβικές υποδομές στην κεντρική επικράτεια, το Ριαζάν, το Γιαροσλάβλ και τη λεκάνη του Βόλγα— αντιπροσωπεύουν ονομαστική ισχύ περίπου 300.000 τόνων (2,2 εκατ. βαρέλια). Στελέχη του κλάδου εκτιμούν ότι ο πραγματικός καθημερινός ρυθμός επεξεργασίας, ο οποίος προηγουμένως άγγιζε τους 700.000 τόνους, έχει υποχωρήσει κατά 200.000 τόνους.

Θανατηφόρο χτύπημα στο διυλιστήριο Κίρισι

Η ένταση κορυφώθηκε με νυχτερινή επιδρομή drone εναντίον των εγκαταστάσεων της Κίρισι στην περιφέρεια Λένινγκραντ, του δεύτερου μεγαλύτερου διυλιστηρίου της Ρωσίας. Σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη, το χτύπημα προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά και στοίχισε τη ζωή σε μία γυναίκα, επιβεβαιώνοντας ότι η ακτίνα δράσης του Κιέβου αγγίζει πλέον στρατηγικά σημεία βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια.

Αλληλοκατηγορίες Μόσχας και Κιέβου για το αδιέξοδο

Σε δημόσια παρέμβασή του μέσω της εφημερίδας Kommersant, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, κατηγόρησε την ουκρανική πλευρά ότι προσπερνά επιδεικτικά τις αμερικανικές παροτρύνσεις για παύση των ενεργειακών επιθέσεων.

Στον αντίποδα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ξεκαθάρισε ότι τα πλήγματα στις ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις αποτελούν αναγκαία απάντηση στα συνεχή χτυπήματα που δέχονται τα ουκρανικά δίκτυα ηλεκτροδότησης, θέρμανσης και ύδρευσης. Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η Μόσχα ήταν εκείνη που απέρριψε έμπρακτα κάθε πρωτοβουλία αποκλιμάκωσης, καθιστώντας τις στρατηγικές υποδομές καυσίμων θεμιτό στόχο αντιποίνων.