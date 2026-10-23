Στον καθορισμό του ακριβούς χρονοδιαγράμματος για την έναρξη της τοπικής εκεχειρίας στην κατεχόμενη ουκρανική πόλη Ολέσκι προχώρησε η στρατιωτική ηγεσία της Μόσχας. Σύμφωνα με επίσημες δηλώσεις του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του ρωσικού στρατού, Βαλέρι Γκεράσιμοφ, οι ρωσικές δυνάμεις θα προχωρήσουν σε παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων από τις 04:00 το πρωί τοπική ώρα (03:00 ώρα Ελλάδος) της 27ης Οκτωβρίου.

Διευκόλυνση της ανθρωπιστικής επιχείρησης

Η απόφαση για τη διακοπή των εχθροπραξιών ελήφθη με στόχο να καταστεί εφικτή η υλοποίηση μιας ευρείας ανθρωπιστικής επιχείρησης στην περιοχή. Η πόλη Ολέσκι, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων, έχει δεχθεί σοβαρά πλήγματα από τη συνεχιζόμενη σύρραξη, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για ασφαλή μεταφορά εφοδίων και παροχή βοήθειας στους αμάχους.

Κρίσιμος ο συντονισμός στο πεδίο

Η ανακοίνωση του Βαλέρι Γκεράσιμοφ θέτει το επιχειρησιακό πλαίσιο για την εφαρμογή της εκεχειρίας τις επόμενες ημέρες. Ο συντονισμός των δυνάμεων στο πεδίο και η διασφάλιση των ανθρωπιστικών διόδων θεωρούνται καθοριστικά στοιχεία για την επιτυχή έκβαση της επιχείρησης, εν μέσω του τεταμένου κλίματος που επικρατεί στην ευρύτερη ζώνη των επιχειρήσεων.

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε νωρίτερα σήμερα ότι η συμφωνία για την εκεχειρία στο Ολέσκι επιτεύχθηκε με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ και ότι ο ρωσικός και ο ουκρανικός στρατός συνεργάζονται για να καθορίσουν τις ημερομηνίες εφαρμογής της.