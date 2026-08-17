Η Ρωσία διευρύνει σημαντικά το δίκτυο των εγκαταστάσεων από τις οποίες μπορεί να επιχειρεί με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, δημιουργώντας νέες βάσεις σε περιοχές κοντά στα σύνορα με χώρες του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με έρευνα της βρετανικής εφημερίδας Telegraph.

Η έρευνα, η οποία βασίζεται σε δορυφορικά δεδομένα και έγγραφα που διέρρευσαν, εντόπισε 10 εγκαταστάσεις όπου έχουν κατασκευαστεί νέες υποδομές εκτόξευσης για drones μεγάλης εμβέλειας. Μάλιστα, ορισμένες από αυτές φέρεται να έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί σε ρωσικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας.

Η εξέλιξη, ωστόσο, αποκτά ευρύτερη σημασία, καθώς η γεωγραφική θέση των βάσεων σε συνδυασμό με την τεχνολογική πρόοδο των ρωσικών drones δημιουργεί ένα νέο δυνητικό δεδομένο για την ασφάλεια των χωρών της Συμμαχίας.

Τουλάχιστον 59 νέες ράγες εκτόξευσης

Στο πλαίσιο της έρευνας καταγράφηκαν τουλάχιστον 59 νέες ράγες εκτόξευσης κατά μήκος των ρωσικών συνόρων με τη Λευκορωσία και την Ουκρανία.

Οι συγκεκριμένες ράγες αποτελούν μηχανικούς οδηγούς που επιτρέπουν την απογείωση drones σταθερών πτερύγων χωρίς να απαιτείται συμβατικός διάδρομος. Κάποιες εγκαταστάσεις βρίσκονται σε υφιστάμενες στρατιωτικές βάσεις ή πολιτικά αεροδρόμια που έχουν αποκτήσει νέα χρήση, ενώ άλλες έχουν κατασκευαστεί σε απομονωμένες περιοχές της Ρωσίας.

Ανάλυση δορυφορικών εικόνων από τη DroneSec, εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της ανάλυσης πληροφοριών για drones, δείχνει ότι περίπου 20 από τις νέες ράγες είναι μεγαλύτερες. Σύμφωνα με την *Telegraph*, το χαρακτηριστικό αυτό ενδέχεται να συνδέεται με τη δυνατότητα εκτόξευσης νεότερων drones μεγαλύτερης εμβέλειας.

Θεωρητική εμβέλεια έως τη Βαρσοβία

Η Ρωσία αναπτύσσει νέες εκδόσεις των drones τύπου Shahed, τα οποία βασίστηκαν αρχικά σε ιρανικό σχεδιασμό. Οι νεότερες παραλλαγές χαρακτηρίζονται από αυξημένη ταχύτητα και μεγαλύτερη επιχειρησιακή εμβέλεια.

Ορισμένα από αυτά, σύμφωνα με την Telegraph, εκτιμάται ότι μπορούν να πλήξουν στόχους σε απόσταση περίπου 620 μιλίων, δηλαδή σχεδόν 1.000 χιλιομέτρων. Εφόσον επιχειρούσαν από συγκεκριμένες βάσεις που έχουν εντοπιστεί, η θεωρητική εμβέλειά τους θα μπορούσε να φτάσει έως τη Βαρσοβία.

Η εφημερίδα, πάντως, διευκρινίζει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως η Μόσχα σχεδιάζει επίθεση εναντίον της Πολωνίας. Το ζήτημα αφορά κυρίως την αυξανόμενη επιχειρησιακή δυνατότητα της Ρωσίας και την ανάγκη προετοιμασίας του ΝΑΤΟ για ενδεχόμενα μελλοντικά σενάρια.

Νεότερα μοντέλα Geran-4 και Geran-5

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στα νέα ρωσικά drones Geran-4 και Geran-5. Έγγραφα της ουκρανικής κυβέρνησης που διέρρευσαν αναφέρουν ότι τα συγκεκριμένα μοντέλα μπορούν να αναπτύσσουν υψηλές ταχύτητες, γεγονός που μπορεί να δυσκολεύει την αντιμετώπισή τους από τα συστήματα αεράμυνας.

Παράλληλα, φέρεται να μπορούν να μεταφέρουν ωφέλιμο φορτίο έως και 90 κιλά. Η ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών GUR έχει επίσης αναφέρει ότι η Ρωσία εξοπλίζει ορισμένα drones Geran με πυραύλους αέρος-αέρος, προκειμένου να αντιμετωπίζουν αεροσκάφη που συμμετέχουν στην αεράμυνα της Ουκρανίας.

Δυνατότητα αποθήκευσης περισσότερων από 1.000 drones

Οι δορυφορικές εικόνες που εξετάστηκαν αποτυπώνουν σημαντική επέκταση των ρωσικών υποδομών που σχετίζονται με τα προηγμένα drones.

Σε μία από τις βάσεις, σύμφωνα με την Telegraph, υπάρχει αποθηκευτική υποδομή που θα μπορούσε να φιλοξενήσει περισσότερα από 1.000 drones ταυτόχρονα. Την ίδια στιγμή, σε αρκετές εγκαταστάσεις συνεχίζονται οι εργασίες για την προσθήκη νέων ραγών εκτόξευσης.

Η εικόνα αυτή παραπέμπει σε προσπάθεια της Μόσχας να αυξήσει την ικανότητά της να πραγματοποιεί μαζικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Κεντρικός ρόλος της Alabuga

Οι συγκεκριμένες βάσεις φέρεται να υποστηρίζονται από διάφορα κέντρα παραγωγής drones σε ολόκληρη τη Ρωσία. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η ειδική οικονομική ζώνη Alabuga, η οποία αποτελεί σημαντικό κόμβο κατασκευής drones.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στις εγκαταστάσεις της Alabuga παράγονται περίπου 6.000 drones ετησίως, παρέχοντας σημαντικό μέρος του εξοπλισμού που απαιτείται για τη διεύρυνση των ρωσικών επιχειρήσεων.

«Σημαντική επέκταση» του δικτύου

Ο Μάικ Μόνικ, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της DroneSec, ο οποίος συμμετείχε στην ανάλυση των δορυφορικών εικόνων, εκτιμά ότι η Ρωσία έχει αυξήσει σημαντικά το δίκτυο των εγκαταστάσεων εκτόξευσης.

Όπως υποστηρίζει, η διεύρυνση των υποδομών επιτρέπει στη Μόσχα να χρησιμοποιεί μεγαλύτερο αριθμό drones, ενώ η εξέλιξη της τεχνολογίας τους καθιστά ορισμένα από τα νεότερα μοντέλα δυσκολότερα στην αναχαίτιση.

Ο συνδυασμός μεγαλύτερης παραγωγικής και επιχειρησιακής ικανότητας με την τεχνολογική αναβάθμιση των drones ενισχύει, σύμφωνα με την εκτίμησή του, την πίεση που ασκείται στην ουκρανική αεράμυνα.

Το ΝΑΤΟ αυξάνει την ετοιμότητά του

Αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε στην Telegraph ότι η Συμμαχία παραμένει έτοιμη να υπερασπιστεί κάθε τμήμα του συμμαχικού εδάφους και συνεχίζει να ενισχύει την επιχειρησιακή της ετοιμότητα απέναντι σε κάθε απειλή, συμπεριλαμβανομένων των drones.

Όπως σημείωσε, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν μεταμορφώσει τον σύγχρονο πόλεμο και αποτελούν πλέον κρίσιμο παράγοντα στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Παράλληλα, το ΝΑΤΟ επιχειρεί να ενισχύσει την ικανότητά του τόσο στην παραγωγή και αξιοποίηση drones όσο και στην αντιμετώπισή τους σε μεγάλη κλίμακα.

Επτά από τις 10 βάσεις έχουν χρησιμοποιηθεί

Σύμφωνα με στοιχεία ανοιχτών πηγών που ανέλυσε η Telegraph, επτά από τις 10 εγκαταστάσεις που εντοπίστηκαν έχουν ήδη συνδεθεί με πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις κατά του Κιέβου.

Η τοποθεσία των βάσεων επιτρέπει στη Ρωσία να επιχειρεί από μικρότερη απόσταση από την Ουκρανία, ενώ η συνεχιζόμενη κατασκευή νέων υποδομών δείχνει ότι η Μόσχα επενδύει στην περαιτέρω αύξηση της δυνατότητας μαζικής χρήσης drones.

Η εξέλιξη αυτή εντείνει τις ανησυχίες σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καθώς ο συνδυασμός μεγαλύτερης εμβέλειας, αυξημένης παραγωγής και νέων επιχειρησιακών δυνατοτήτων των ρωσικών drones μεταβάλλει τα δεδομένα ασφαλείας στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.