H Ρωσία κατέλαβε δύο χωριά στη νοτιοανατολική περιοχή Ντνιεπροπετρόφσκ της Ουκρανίας, επιβεβαίωσαν σήμερα Ουκρανοί ερευνητές ανοιχτού κώδικα, καθώς τα στρατεύματα του Κρεμλίνου συνεχίζουν την επίθεση εν μέσω μιας τελματωμένης διπλωματικής προσπάθειας για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο ουκρανικός στρατός, με περιορισμένο προσωπικό και οπλισμό, δυσκολεύεται να αποκρούσει τις ολοένα και πιο σκληρές ρωσικές προελάσεις σε μεγάλο τμήμα των ανατολικών περιοχών, καθώς η Μόσχα αυξάνει την πίεση στο Κίεβο, να παραχωρήσει εδάφη σε οποιεσδήποτε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέχουν πλέον τα χωριά Ζαπορίζκε και Νοβοχεορχιέβκα, σύμφωνα με την DeepState, μια ομάδα που παρακολουθεί τις εξελίξεις στο πεδίο της μάχης.

Το υπουργείο Άμυνας της Μόσχας, είχε προηγουμένως αναφέρει ότι κατέλαβε και τα δύο χωριά.

Ο στρατός της Ουκρανίας διέψευσε τις αναφορές ότι ρωσικά στρατεύματα είχαν καταλάβει τα χωριά ως ψευδείς.

«Οι Ρώσοι έχουν εισέλθει (εκεί) και προσπαθούν να εγκατασταθούν», δήλωσε στο Reuters ο εκπρόσωπος του ουκρανικού στρατού Βίκτορ Τρεχούμποφ, αναφερόμενος στο Ζαπορίζκε και τη Νοβοχεορχιέβκα.

«Οι δυνάμεις μας μάχονται για να διατηρήσουν τις θέσεις τους».

Οι ρωσικές δυνάμεις δήλωσαν τον Ιούλιο ότι κατέλαβαν το πρώτο τους χωριό στο Ντνιεπροπετρόφσκ, το οποίο δεν συγκαταλέγεται στις πέντε ουκρανικές περιοχές που η Ρωσία διεκδικεί ως δικό της έδαφος.

Ο χάρτης του DeepState δείχνει τουλάχιστον δύο άλλα χωριά του Ντνιεπροπετρόφσκ είτε κατεχόμενα είτε ως πεδίο μαχών, συγκριτικά μικροσκοπικές περιοχές σε μια περιοχή μεγαλύτερη των 31.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε προηγουμένως απορρίψει τη σημασία της ρωσικής εισβολής στην περιοχή, χαρακτηρίζοντάς την τον περασμένο μήνα ως τέτοια, που είχε στόχο την επίτευξη μιας «νίκης των μέσων ενημέρωσης».