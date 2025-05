Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 28 διακομίστηκαν και εισήχθησαν σε νοσοκομεία μετά την κατάρρευση γέφυρας στη νότια ρωσική περιφέρεια Μπριάνσκ, η οποία γειτονεύει με την ουκρανική επικράτεια, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο μηχανοδηγός τρένου το οποίο συγκρούστηκε με τη γέφυρα που κατέρρευσε –πάνω της βρίσκονταν οχήματα εν κινήσει– είναι ανάμεσα στους νεκρούς, σύμφωνα με τα πρακτορεία ειδήσεων RIA και TASS.

«Δυστυχώς, υπάρχουν θύματα», ανέφερε νωρίτερα μέσω Telegram ο Αλεξάντερ Μπόγκομαζ, ο περιφερειάρχης της Μπριάνσκ, χωρίς να δώσει πιο συγκεκριμένο απολογισμό για το «ατύχημα» αυτό.

Reports that a terrorist attack occurred in the Bryansk region – a bridge was blown up, on which a passenger train was passing at that moment, following the Moscow-Klimovo route. The train derailed and fell, at the moment there are 30 known victims.

