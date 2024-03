Η ρωσική αεράμυνα κατέρριψε ένα ουκρανικό μαχητικό αεριωθούμενο MiG-29 πάνω από την ουκρανική περιφέρεια του Ντονέτσκ, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

#BREAKING: Unfortunately, the #Russian Aerospace Forces shot-down a MiG-29 fighter interceptor of the #Ukraine Air Force at #Pokrovsk / #Krasnoarmiysk under occupation of #Russia today. We don’t know about fate of its pilot. pic.twitter.com/kNLoiMbaTz

— Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) March 9, 2024