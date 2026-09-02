Νέα τροπή λαμβάνει η διπλωματική κρίση μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας, καθώς το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε την Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, στην κλήση του Γερμανού επιτετραμμένου στη Μόσχα. Η κίνηση αυτή έρχεται μόλις ένα εικοσιτετράωρο μετά τις επίσημες κατηγορίες του Βερολίνου, το οποίο «έδειξε» τη Ρωσία ως υπεύθυνη για την απόπειρα επίθεσης με drone σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος, στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε, στις αρχές του περασμένου Αυγούστου.

Μέσω ανακοίνωσης στην πλατφόρμα Telegram, το ρωσικό ΥΠΕΞ γνωστοποίησε ότι «στις 2 Σεπτεμβρίου, ο υπηρεσιακός Γερμανός επιτετραμμένος», Μπερντ Φίνκε, «κλήθηκε» στο υπουργείο ως αντίδραση στις «αντιρωσικές ενέργειες και δηλώσεις των γερμανικών αρχών». Παράλληλα, δόθηκε στη δημοσιότητα βίντεο που καταγράφει την άφιξη του Γερμανού διπλωμάτη στο κτήριο του υπουργείου.

Τα γερμανικά αντίποινα και οι νέες κυρώσεις

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη (1/9), η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε το πόρισμά της για το συμβάν στη Λειψία, καταλογίζοντας ευθέως την ευθύνη στη ρωσική πλευρά. Ως άμεση συνέπεια, το Βερολίνο προχώρησε στη λήψη μιας σειράς αυστηρών μέτρων.

Αρχικά, έβαλε «λουκέτο» σε ρωσικό προξενείο καθώς και σε ένα ρωσικό πολιτιστικό κέντρο που εδρεύουν στο Βερολίνο και εν συνεχεία, προανήγγειλε ότι θα εισηγηθεί την προσθήκη επιπλέον Ρώσων υπηκόων στις ευρωπαϊκές λίστες κυρώσεων.

Πούτιν: «Μεγάλο λάθος»

Από την πλευρά της, η Μόσχα απέρριψε κατηγορηματικά τους γερμανικούς ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους ανυπόστατους και κάνοντας λόγο για πρωτοφανή κλιμάκωση της έντασης.

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, τοποθετήθηκε δημόσια για το ζήτημα, συνδέοντας τη στάση της γερμανικής κυβέρνησης με εσωτερικές πολιτικές σκοπιμότητες και «επικείμενες προεκλογικές εκστρατείες». Αναφερόμενος στα μέτρα του Βερολίνου, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Νομίζω ότι αυτό είναι ένα ακόμη μεγάλο λάθος. Και, κατά τη γνώμη μου, αυτό σαφώς αντιβαίνει στα συμφέροντα του γερμανικού λαού».