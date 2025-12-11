Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε την Τετάρτη 10/12 το απόγευμα στην κλειστή αγορά στο προάστιο Νέφσκι της Αγίας Πετρούπολης.

Κατά τη διάρκεια των προσπαθειών κατάσβεσης, οι αρχές διαπίστωσαν ότι ένας άνθρωπος ήταν νεκρός.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της υπηρεσίας Εκτάκτων Αναγκών της Ρωσίας, αιτία της γρήγορης εξάπλωσης της φωτιάς ήταν η ύπαρξη «εξαιρετικά εύφλεκτης ουσίας» εντός του κτιρίου — παράγοντα που έκανε τις φλόγες να καλύψουν σχεδόν 1.500 τετραγωνικά μέτρα σε ελάχιστο χρόνο. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 96 πυροσβέστες και 26 οχήματα.

Από τις πρώτες ώρες, αυτόπτες μάρτυρες και βίντεο που κοινοποιήθηκαν στα social media ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις μέσα στην αγορά και η φωτιά συνοδεύτηκε από παχύ μαύρο καπνό που φάνηκε από μακριά.

Εκτός από τον έναν νεκρό, αναφέρονται και τραυματισμοί: τουλάχιστον ένα άτομο μεταφέρθηκε με συμπτώματα από εισπνοή καπνού, πιθανώς λόγω δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα, ενώ άλλοι προσπάθησαν να διαφύγουν άλμα από ύψος για να σωθούν.

Το περιστατικό έρχεται μερικές μόλις μέρες μετά τη φωταγώγηση της πόλης για τα Χριστούγεννα, γεγονός που προσδίδει μια δραματική αντίθεση ανάμεσα στον εορτασμό και την καταστροφή.

Η ταυτότητα του θύματος, όπως και οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά (π.χ. ποια ήταν η εύφλεκτη ουσία, αν προκλήθηκε από αμέλεια ή κακή αποθήκευση) δεν έχουν ακόμα δημοσιοποιηθεί.

Οι ρωσικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για να εξακριβώσουν τα αίτια, ενώ οι ένοικοι και οι έμποροι της αγοράς ζητούν απαντήσεις και διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια στους χώρους.

