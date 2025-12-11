Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε την Τετάρτη 10/12 το απόγευμα στην κλειστή αγορά στο προάστιο Νέφσκι της Αγίας Πετρούπολης.

Κατά τη διάρκεια των προσπαθειών κατάσβεσης, οι αρχές διαπίστωσαν ότι ένας άνθρωπος ήταν νεκρός.

A huge fire in St. Petersburg, Russia. Market is burning. Probably not connected to any attacks, but still looks lit 🔥 pic.twitter.com/9W2wyyGA8P — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) December 10, 2025

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της υπηρεσίας Εκτάκτων Αναγκών της Ρωσίας, αιτία της γρήγορης εξάπλωσης της φωτιάς ήταν η ύπαρξη «εξαιρετικά εύφλεκτης ουσίας» εντός του κτιρίου — παράγοντα που έκανε τις φλόγες να καλύψουν σχεδόν 1.500 τετραγωνικά μέτρα σε ελάχιστο χρόνο. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 96 πυροσβέστες και 26 οχήματα.

❗️⚠️🇷🇺 – A fire broke out at the Pravoberezhny Market, one of the largest markets in St. Petersburg, Russia. The blaze covered an area of 300 square meters, according to the Russian Emergency Situations Ministry (MChS). Thirty firefighters and six fire engines were deployed to… pic.twitter.com/ZVpF69Jc0e — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) December 10, 2025

Από τις πρώτες ώρες, αυτόπτες μάρτυρες και βίντεο που κοινοποιήθηκαν στα social media ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις μέσα στην αγορά και η φωτιά συνοδεύτηκε από παχύ μαύρο καπνό που φάνηκε από μακριά.

Εκτός από τον έναν νεκρό, αναφέρονται και τραυματισμοί: τουλάχιστον ένα άτομο μεταφέρθηκε με συμπτώματα από εισπνοή καπνού, πιθανώς λόγω δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα, ενώ άλλοι προσπάθησαν να διαφύγουν άλμα από ύψος για να σωθούν.

The Pravoberezhny Market is on fire. Today around 17:00, a fire broke out at the address: Nevsky District, Dybenko Street, house 16. The area of the fire at the market has increased to 1,500 square meters. pic.twitter.com/jlRRI0Zh51 — LX (@LXSummer1) December 10, 2025

Το περιστατικό έρχεται μερικές μόλις μέρες μετά τη φωταγώγηση της πόλης για τα Χριστούγεννα, γεγονός που προσδίδει μια δραματική αντίθεση ανάμεσα στον εορτασμό και την καταστροφή.

Η ταυτότητα του θύματος, όπως και οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά (π.χ. ποια ήταν η εύφλεκτη ουσία, αν προκλήθηκε από αμέλεια ή κακή αποθήκευση) δεν έχουν ακόμα δημοσιοποιηθεί.

Οι ρωσικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για να εξακριβώσουν τα αίτια, ενώ οι ένοικοι και οι έμποροι της αγοράς ζητούν απαντήσεις και διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια στους χώρους.