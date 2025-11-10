Ρώσος εκατομμυριούχος κρυπτονομισμάτων έχασε τη ζωή του ακαριαία όταν η πολυτελής Lamborghini του τυλίχτηκε στις φλόγες μετά την ανατροπή της. Ο 36χρονος Αλεξέι Ντολγκίχ οδηγούσε Lamborghini Urus αξίας σχεδόν 330.000 λιρών με ταχύτητα 153 χλμ/ώρα και τρεις φίλους του όταν τράκαρε σε αυτοκινητόδρομο στη Μόσχα.

Όπως φαίνεται ο επιχειρηματίας έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του. Δεν κατάφερε να στρίψει το τιμόνι με αποτέλεσμα να συγκρουστεί πάνω στις προστατευτικές μπάρες και το αυτοκίνητο να τυλιχθεί στις φλόγες.

Ο Ντόλγκιχ και ο φίλος του Ιβάν Σολοβιόφ σκοτώθηκαν κατά σύγκρουση, σύμφωνα με τις πληροφορίες της ρώσικης αστυνομίας. Οι άλλοι δύο επιβάτες της Lamborghini, ο 21χρονος Νικίτα Τεζίκοφ και ο 22χρονος Κίριλ Μοχάλοφ μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Μπότκιν, έχοντας υποστεί πολλαπλά κατάγματα.

Πλάνα από το σημείο δείχνουν το όχημα να ανατρέπεται και να τυλίγεται στις φλόγες.

Σύμφωνα με πληροφορίες των ερευνητών του TASS, η αιτία του δυστυχήματος ήταν η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας οδήγησης.Το όριο ταχύτητας στον δρόμο είναι λίγο κάτω από 112 χλμ/ώρα, σύμφωνα με την Υπηρεσία Μεταφορών της Μόσχας . Μια αστυνομική πηγή πρόσθεσε: «Οι έρευνες συνεχίζονται και η ακριβής αιτία θα προσδιοριστεί κατά τη διάρκεια της έρευνας».

Δείτε το βίντεο:

Ο Ντολγκίχ είχε συμπεριληφθεί στη μαύρη λίστα των ρωσικών τραπεζών τους τελευταίους μήνες για ξέπλυμα χρήματος, σύμφωνα με πολλά ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Να σημειωθεί ότι του έχει επιβληθεί πρόστιμο 586 φορές, κυρίως για κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα, τους τελευταίους 15 μήνες από τότε που αγόρασε τη Lamborghini.

Είναι ο δεύτερος Ρώσος μεγιστάνας κρυπτονομισμάτων που σκοτώθηκε τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο Ρόμαν και η Άννα Νόβακ, οι οποίοι εξαφανίστηκαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τον περασμένο μήνα, βρέθηκαν διαμελισμένοι σε μια έρημο.

Τελευταία φορά εθεάθησαν λίγο πριν συναντήσουν «άγνωστους επενδυτές» δίπλα σε μια λίμνη στο ορεινό θέρετρο Χάτα του Ντουμπάι.

Πηγή: Metro UK