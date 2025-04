Ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της σε «μαζική» ουκρανική επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας στη ρωσική πόλη Κουρσκ (δυτικά), ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Η Κουρσκ έγινε στόχος μαζικής εχθρικής επίθεσης τη νύχτα», ανέφεραν μέσω Telegram οι Αρχές της ομώνυμης περιφέρειας, κάνοντας λόγο για έναν θάνατο, «γυναίκας 85 ετών».

Άλλοι εννιά άνθρωποι τραυματίστηκαν, κατά την ίδια πηγή, που πρόσθεσε πως κάτοικοι χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα εξαιτίας πυρκαγιών που ξέσπασαν σε αρκετά κτήρια, ιδίως πολυκατοικίες.

Kursk. I wonder if the Russians will understand that we can play such a game together? pic.twitter.com/qcEzdeSeSp

Οι Αρχές της Κουρσκ ενεργοποίησαν συναγερμό για αεροπορική επιδρομή με πυραύλους και drones και κάλεσαν τους κατοίκους να απομακρυνθούν από τα παράθυρα, σύμφωνα με την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας Ιζβέστια.

🇷🇺 A fire in several apartments started after a Ukrainian UAV hit a multi-story building in Kursk.

The drone debris fell on cars in the yard. Firefighters and an ambulance are on the scene. Residents of the building have been evacuated. The number of victims is being clarified.… pic.twitter.com/GIK2vlSZMt

