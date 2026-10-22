Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν τα ξημερώματα το Κίεβο, σύμφωνα με μαρτυρίες που μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters – άλλη μια πυραυλική επίθεση εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας σε διάστημα λίγων ωρών, ύστερα από εκείνη που προκάλεσε τον τραυματισμό έξι ανθρώπων και ζημιές σε σπίτια, ένα πρατήριο καυσίμων κι ένα συνεργείο αυτοκινήτων

Στη ρωσική πόλη Λίπετσκ – όπου βρίσκεται μια μεγάλη χαλυβουργία, περίπου 400 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας – ένας άνδρας τραυματίστηκε κατά την επιδρομή drones που έπληξαν κτήρια κατοικιών και μια κλινική, σύμφωνα με την ενημέρωση από τον περιφερειάρχη Ίγκορ Αρταμόνοφ στο Telegram.

Μετά τις επαφές του Αμερικανού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ με τους ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε χθες Τετάρτη (21/10) πως το τέλος του πολέμου δεν ήταν «ποτέ τόσο κοντά».