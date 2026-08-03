Ένα 13χρονο κορίτσι έχασε τη ζωή του και δύο ακόμη παιδιά, ηλικίας 7 και 9 ετών, τραυματίστηκαν σοβαρά, έπειτα από επίθεση ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) σε παιδική χαρά στην παραμεθόρια ρωσική περιφέρεια του Μπέλγκοροντ.

Όπως ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Telegram ο υπηρεσιακός Περιφερειάρχης, Αλεξάντερ Σουβάεφ, το πλήγμα σημειώθηκε δίπλα σε παιδότοπο στο χωριό Πριντσέφκα, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Παρά την άμεση επέμβαση των διασωστών, δε στάθηκε δυνατό να σωθεί η ζωή της 13χρονης, λόγω των βαρύτατων τραυμάτων της, ενώ τα άλλα δύο κορίτσια μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύονται. Ο Ρώσος αξιωματούχος καταδίκασε απερίφραστα το περιστατικό, χαρακτηρίζοντάς το ως μία «βάρβαρη τρομοκρατική επίθεση».

Αντιδράσεις και το υπόβαθρο της σύγκρουσης

Από την πλευρά του Κιέβου δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής καμία επίσημη αντίδραση ή τοποθέτηση για το συμβάν.

Την επίθεση σχολίασε έντονα και η Μαρία Λβόβα-Μπιέλοβα, επίτροπος αρμόδια για τα δικαιώματα των παιδιών στη Ρωσία, κάνοντας λόγο για «ακόμη μια απάνθρωπη τρομοκρατική ενέργεια του καθεστώτος του Κιέβου».

Σημειώνεται ότι για τη συγκεκριμένη αξιωματούχο, καθώς και για τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) έχει εκδώσει εντάλματα σύλληψης με την κατηγορία του εγκλήματος πολέμου, που αφορά στον παράνομο εξαναγκαστικό εκτοπισμό παιδιών από κατεχόμενες ουκρανικές περιοχές — κατηγορίες τις οποίες η Μόσχα απορρίπτει κατηγορηματικά.

Κλιμάκωση των επιθέσεων στην επικράτεια της Ρωσίας

Το τραγικό περιστατικό στην παιδική χαρά αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης κλιμάκωσης των ουκρανικών επιδρομών στην επικράτεια της Ρωσίας. Συνολικά, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις χθεσινές επιθέσεις.

Μεταξύ των στόχων που επλήγησαν ήταν και μια αποθήκη της εταιρείας Wildberries, του μεγαλύτερου ψηφιακού καταστήματος λιανικής στη χώρα. Από την πλευρά του, το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως κατάφερε να αναχαιτίσει και να καταρρίψει συνολικά 635 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της ημέρας.