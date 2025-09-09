Οδηγός έχασε τη ζωή του σε επιδρομή ουκρανικών drones στη Σότσι, δημοφιλή λουτρόπολη στις ρωσικές ακτές στη Μαύρη Θάλασσα, κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας προς Τρίτη(09/09), ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης της Κρασναντάρ Βενιαμίν Καντράτιεφ μέσω Telegram.

Συντρίμμια drone που καταρρίφθηκε, χτύπησαν τον άνδρα καθώς κυκλοφορούσε στη συνοικία Άντλερ με αποτέλεσμα να σκοτωθεί, ενώ έξι σπίτια υπέστησαν ζωές, τουλάχιστον σύμφωνα με τον κ. Καντράτιεφ.

Το εύρος της επιδρομής δεν είναι ακόμη σαφές.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανέφερε πως κατά τη διάρκεια της νύχτας, καταρρίφθηκαν δυο μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, στην Κρασναντάρ.

Ωστόσο, το υπουργείο ανακοινώνει γενικά μόνο πόσα drones καταρρίπτονται, όχι πόσα εξαπολύονται.

Συνολικά, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας, καταρρίφθηκαν 31 ουκρανικά UAVs, τα 15 πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα.