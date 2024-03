Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) Ραφαέλ Γκρόσι συζήτησε σήμερα με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν για την ασφάλεια του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, ο οποίος βρίσκεται υπό τον έλεγχο ρωσικών δυνάμεων.

Κατά τη συνάντησή τους στο ρωσικό θέρετρο Σότσι της Μαύρης Θάλασσας, συζητήθηκαν επίσης «άλλες παγκόσμιες προκλήσεις» που σχετίζονται με το ζήτημα της μη διάδοσης πυρηνικών όπλων, σύμφωνα με ανάρτηση του Γκρόσι στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter). Ο διευθυντής του ΔΟΑΕ ανέφερε πως είχε μια «σημαντική ανταλλαγή (απόψεων) με τον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας Βλαντίμιρ Πούτιν στο Σότσι».

Important exchange with the President of the Russian Federation Vladimir Putin in Sochi, on the nuclear safety and security of #ZNPP and other non-proliferation global challenges. pic.twitter.com/1eHEVks1iq

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) March 6, 2024