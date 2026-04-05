Έκκληση προς τις ΗΠΑ να εγκαταλείψουν τη «γλώσσα των τελεσιγράφων» απηύθυνε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, Σεργκέι Λαβρόφ, τονίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβάλει στην επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων.

Η δήλωση έγινε στο πλαίσιο τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγτσί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, «η ρωσική πλευρά εξέφρασε την ελπίδα οι προσπάθειες που καταβάλλουν ορισμένες χώρες για την αποκλιμάκωση της έντασης να καρποφορήσουν, κάτι που θα διευκολυνόταν από την εγκατάλειψη των τελεσιγράφων από τις ΗΠΑ και την επιστροφή στη διπλωματία».

Παράλληλα, οι δύο υπουργοί ζήτησαν να σταματήσουν οι «παράνομες επιθέσεις» κατά πολιτικών υποδομών, όπως ο πυρηνικός σταθμός του Μπουσέρ, όπου εργάζονται δεκάδες Ρώσοι.