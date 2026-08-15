Οι ρωσικές αρχές παραδέχτηκαν σήμερα ότι η προμήθεια καυσίμων είναι δύσκολη σε ορισμένες περιοχές, καθώς η Ουκρανία κλιμάκωσε πρόσφατα τις επιθέσεις της εναντίον διυλιστηρίων στη Ρωσία.

«Η κατάσταση παραμένει τεταμένη σε αρκετές περιφέρειες της χώρας όσον αφορά την προμήθεια με καύσιμα των πρατηρίων βενζίνης», δήλωσε η κυβέρνηση σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διευκρινίζοντας ότι μια συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε για να εξετάσει το θέμα.

«Οι πετρελαϊκές εταιρίες λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την αύξηση των παραδόσεων προς τις πιο ευάλωτες περιοχές», πρόσθεσε.

Ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης και αρμόδιος για την Ενέργεια Αλεξάντρ Νόβακ έδωσε οδηγία να γίνονται έλεγχοι τις τιμές των καυσίμων.

Στη Ρωσία, οδηγοί αυτοκινήτων και εταιρίες αντιμετωπίζουν δυσκολίες εφοδιασμού τους τελευταίους μήνες.

Το Κίεβο ενέτεινε τα πλήγματά του με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς κατά των ρωσικών πετρελαϊκών υποδομών, επιδιώκοντας να εξαλείψει τους οικονομικούς πόρους με τους οποίους η Μόσχα διεξάγει τη μεγάλης κλίμακας επίθεσή της στην Ουκρανία του εδώ και τεσσεράμισι χρόνια.

Σχεδόν όλες οι περιφέρειες χρειάστηκε κάποια στιγμή να περιορίσουν τις πωλήσεις, μειώνοντας για παράδειγμα την ποσότητα καυσίμων που μπορεί να αγοράσει κάθε πελάτης ή απαγορεύοντας το γέμισμα μπιτονιών.

Η νότια περιφέρεια του Κρασνοντάρ, ιδιαίτερα δημοφιλής στους τουρίστες για τα θέρετρά της στη Μαύρη Θάλασσα, περιλαμβάνεται σε αυτές που έχουν επηρεαστεί περισσότερο.

«Η κατάσταση όσον αφορά τον εφοδιασμό με βενζίνη των πρατηρίων έχει γίνει περίπλοκη», δήλωσε εκφράζοντας ανησυχία ο κυβερνήτης της περιφέρειας Βενιαμίν Κοντράτιεφ.

«Οι πετρελαϊκές εταιρίες άρχισαν ξανά να επιβάλουν μειώσεις στις ποσότητες καυσίμων που διανέμονται και να περιορίζουν το ωράριο λειτουργίας των πρατηρίων», συμπλήρωσε.

«Αυτό ανησυχεί κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής», επισήμανε στη συνέχεια ο κυβερνήτης, τονίζοντας ότι ζήτησε από τις αρχές να παραδίδουν περισσότερα καύσιμα.

Οι αρχές ανακοίνωσαν αυτήν την εβδομάδα ότι χρειάστηκε να παύσουν τη λειτουργία για μήνες ενός σημαντικού διυλιστηρίου πετρελαίου το οποίο υπέστη ζημιές από ουκρανική επίθεση.