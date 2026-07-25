Την απώλεια οκτώ ανθρώπων, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται και δύο μικρά παιδιά, προκάλεσε νυχτερινή επίθεση στην κωμόπολη Κιριλίφκα της περιφέρειας Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής.

Η Ρωσία κατηγορεί ευθέως το Κίεβο για εσκεμμένη στοχοποίηση αμάχων, την ώρα που η περιοχή παραμένει υπό ρωσικό έλεγχο από τις πρώτες ημέρες της εισβολής του 2022.

Οκτώ νεκροί και έξι τραυματίες από πλήγμα σε κατασκηνώσεις

Τον τραγικό απολογισμό της επίθεσης γνωστοποίησε μέσω επίσημης ανακοίνωσής του στο Telegram ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της περιοχής, Γιεβγένι Μπαλίτσκι.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο αξιωματούχος, το πλήγμα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας και έπληξε εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνταν ως τουριστικές κατασκηνώσεις στο χωριό Κιριλίφκα.

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός ανέρχεται σε οκτώ νεκρούς, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται δύο ανήλικα παιδιά, ενώ έξι ακόμη άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Βαριές κατηγορίες Μπαλίτσκι κατά του Κιέβου

Ο Γιεβγένι Μπαλίτσκι εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά των ουκρανικών αρχών, κατηγορώντας τες για προμελετημένη στοχοποίηση μη μαχητών και αμάχων πολιτών.

«Ο εχθρός είδε και κατάλαβε ποιον στόχευε, στοχεύοντας σκόπιμα αμάχους. Πρόκειται για ένα κατάφωρο έγκλημα. Δυστυχώς, γι’ αυτούς, αυτός είναι ένας πόλεμος όπου δεν μπορούν να φερθούν ο ένας στον άλλον ισότιμα και ως εκ τούτου στοχεύουν αμάχους, γυναίκες και παιδιά», δήλωσε χαρακτηριστικά.