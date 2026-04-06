Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, στη διάρκεια ουκρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στο Νοβοροσίσκ, στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ ζημιές προκλήθηκαν σε κατοικίες, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι ρωσικές αρχές.

Η Ρωσία δεν διευκρίνισε εάν επλήγη το λιμάνι του Νοβοροσίσκ, η μεγαλύτερη εξαγωγική πύλη της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων των μεγαλύτερων εξαγωγικών κόμβων πετρελαίου στη Βαλτική και τη Μαύρη Θάλασσα, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν τα έσοδα της Μόσχας από τις πωλήσεις πετρελαίου, ζωτική πηγή για την οικονομία της.

Στην περιοχή του λιμανιού του Νοβοροσίσκ βρίσκεται επίσης τερματικός σταθμός της Κοινοπραξίας Αγωγού του Κασπίας (Caspian Pipeline ⁠Consortium), που εξάγει πετρέλαιο από το Καζακστάν και στους μετόχους του οποίου περιλαμβάνονται μεγάλες αμερικανικές εταιρίες, όπως η Chevron και η Exon Mobil.

Συνήθως, όταν εκδίδονται συναγερμοί για αεροπορικές επιδρομές, οι τερματικοί σταθμοί πετρελαίου αναστέλλουν τις δραστηριότητές τους. Δεν υπήρξε άμεσα σχόλιο από την Ουκρανία.

Ο ρωσικός στρατός δήλωσε νωρίς σήμερα ότι μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 148 ουκρανικά drones σε διάστημα τριών ωρών και αξιωματούχοι δήλωσαν ότι συνεργεία αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών αποκαθιστούσαν την ηλεκτροδότηση σε σχεδόν μισό εκατομμύριο νοικοκυριά ύστερα από διακοπές που σχετίζονται με τις αεροπορικές επιθέσεις.

Χθες βράδυ, επίθεση με drone στοίχισε τη ζωή σε εθελοντή της πολιτικής προστασίας στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, που βρίσκεται στα σύνορα και αποτελεί συχνό στόχο του ουκρανικού στρατού.

Ο δήμαρχος του Νοβοροσίσκ Αντρέι Κραβτσένκο δήλωσε ότι θραύσματα από drone έπεσαν σε πολυώροφη πολυκατοικία.

Στην ελεγχόμενη από τη Ρωσία περιοχή του Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία, ο επικεφαλής της διορισμένης από τη Ρωσία κυβέρνησης Αντρέι Τσέρτκοφ δήλωσε ότι ειδικά συνεργεία αποκατέστησαν την ηλεκτροδότηση σε δύο μεγάλες πόλεις, το Ντονέτσκ και τη Μακιίβκα, ύστερα από ουκρανικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές.

Ο Τσέρτκοφ είχε νωρίτερα δηλώσει ότι σχεδόν μισό εκατομμύριο νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα. Οι εργασίες αποκατάστασης συνεχίζονται σε περιοχές που παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Ειδικά συνεργεία εργάζονταν επίσης για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ύστερα από μαζικές διακοπές σε υπό ρωσικό έλεγχο περιοχές της περιφέρειας της Ζαπορίζια.