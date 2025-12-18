Επιδρομή της Ουκρανίας με μη επανδρωμένα οχήματα έπληξε πλοίο στο λιμάνι Ροστόφ στον Ντον και υπάρχουν θύματα –δεν ξεκαθάρισε αν πρόκειται για νεκρούς ή τραυματίες– μεταξύ των μελών του πληρώματός του, ανακοίνωσε μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Γιούρι Σλιούσαρ.

Ukrainian forces attacked a vessel in the port of Rostov-on-Don According to preliminary information, there are casualties among the crew, the regional governor said. Reports indicate at least five explosions in the northern and central parts of Rostov. pic.twitter.com/wmbvgIh9er — Visegrád 24 (@visegrad24) December 17, 2025

Ο Σλιούσαρ έκανε επίσης λόγο για πλήγματα σε υπό ανέγερση πολυκατοικία και σπίτια που πήραν φωτιά στην πόλη, προσθέτοντας πως «διευκρινίζονται» πληροφορίες για θύματα.