Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου και υποδομές εξαγωγής, πλήττοντας τον πιο σημαντικό τομέα της οικονομίας του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, δείχνοντας ότι μπορεί να αντιδράσει καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να μεσολαβήσουν για μια ειρηνευτική συμφωνία.

Οι επιθέσεις διέκοψαν την επεξεργασία και τις εξαγωγές πετρελαίου της Μόσχας, δημιούργησαν ελλείψεις βενζίνης σε ορισμένες περιοχές της Ρωσίας και ήρθαν ως απάντηση στην προέλαση της Μόσχας στην πρώτη γραμμή και στον σφυροκόπημα των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου και ενέργειας της Ουκρανίας.

Η κίνηση του Κιέβου αποτελεί μια προσπάθεια να αυξήσει τον πήχη σε πιθανές ειρηνευτικές συνομιλίες και να αμφισβητήσει την ιδέα ότι η Ουκρανία έχει ήδη χάσει τον πόλεμο μετά τη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Πούτιν στην Αλάσκα αυτόν τον μήνα, αναφέρουν οι αναλυτές.

Οι ουκρανικές επιθέσεις σε 10 μονάδες διυλιστηρίων μείωσαν τουλάχιστον κατά 17% τη δυναμικότητα των διυλιστηρίων της Ρωσίας, ή κατά 1,1 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters.

Ο πόλεμος των μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχει αυξήσει τις εξαγωγές αργού πετρελαίου της Ρωσίας που είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, σε μια περίοδο που η Ουάσινγκτον πιέζει την Κίνα και την Ινδία να μειώσουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

Τα πλήγματα στα διυλιστήρια έρχονται καθώς η εποχιακή ζήτηση βενζίνης στη Ρωσία από τουρίστες και αγρότες κορυφώνεται.

Η Ρωσία είχε περιορίσει τις εξαγωγές βενζίνης τον Ιούλιο για να αντιμετωπίσει την απότομη αύξηση της εγχώριας ζήτησης ακόμη και πριν από τις επιθέσεις.

Υπήρχαν ελλείψεις βενζίνης σε ορισμένες περιοχές της υπό ρωσικό έλεγχο Ουκρανίας, στη νότια Ρωσία, ακόμη και στην Άπω Ανατολή, αναγκάζοντας τους οδηγούς να στραφούν σε πιο ακριβή βενζίνη λόγω ελλείψεων στην κανονική βενζίνη κατηγορίας A-95.

«Θα αντέξουμε, αλλά αυτό είναι ένα μεγάλο πλήγμα για τον οικογενειακό μας προϋπολογισμό, ένα μεγάλο πλήγμα. Είναι πραγματικά αισθητό», δήλωσε η Σβετλάνα Μπαζάνοβα, κάτοικος της Σεβαστούπολης, της μεγαλύτερης πόλης στην Κριμαία, την οποία προσάρτησε η Ρωσία το 2014.