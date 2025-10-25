Επιμέλεια: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Ο κυβερνήτης της ρωσικής περιφέρειας Μπέλγκοροντ, Βιατσεσλάβ Γκλαντκόφ, ανακοίνωσε ότι ουκρανικά πυρά προκάλεσαν ζημιές σε φράγμα τοπικού ταμιευτήρα, εγείροντας φόβους για επικείμενη πλημμύρα.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, προειδοποίησε ότι νέα πλήγματα ενδέχεται να οδηγήσουν σε υπερχείλιση του φράγματος και κάλεσε τους κατοίκους δύο συνοριακών οικισμών —του Σεμπέκινο και της Μπεζλιουντόβκα— να εγκαταλείψουν προληπτικά τα σπίτια τους και να μεταφερθούν σε ασφαλέστερες περιοχές.

Η περιφέρεια Μπέλγκοροντ, που συνορεύει με το ουκρανικό Χάρκοβο, βρίσκεται συχνά στο στόχαστρο επιθέσεων από τις ουκρανικές δυνάμεις μετά την έναρξη του πολέμου το 2022.

Μέχρι στιγμής, το Κίεβο δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό.

Πηγή: Reuters