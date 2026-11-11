Πυρκαγιά ξέσπασε στο ρωσικό λιμάνι Ουστ-Λούγκα, στη Βαλτική Θάλασσα, έπειτα από ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές της περιφέρειας Λένινγκραντ.

Ο περιφερειάρχης Αλεξάντρ Ντραζντένκα ανέφερε μέσω Telegram ότι, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, drones έπληξαν τμήμα του λιμανιού, προκαλώντας φωτιά, ενώ τρεις εργαζόμενοι τραυματίστηκαν.

Το Ουστ-Λούγκα, που βρίσκεται στον Κόλπο της Φινλανδίας, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες υποδομές της Ρωσίας για τις εξαγωγές πετρελαίου, φυσικού αερίου, άνθρακα και λιπασμάτων και έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο ουκρανικών επιθέσεων.

150 drones φέρονται να καταρρίφθηκαν

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη, κατά τη διάρκεια της νύχτας καταρρίφθηκαν συνολικά περίπου 150 «εχθρικά UAV» πάνω από την περιφέρεια Λένινγκραντ, ενώ οι επιχειρήσεις των ρωσικών αρχών συνεχίζονταν.

Ζημιές καταγράφηκαν και σε εγκαταστάσεις του δικτύου ηλεκτροδότησης της περιοχής.

Παράλληλα, προβλήματα προκλήθηκαν και στις αεροπορικές μετακινήσεις. Το αεροδρόμιο Πούλκοβο, που εξυπηρετεί την Αγία Πετρούπολη, ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 18 πτήσεις ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες.

Σε συναγερμό οι χώρες της Βαλτικής

Οι επιδρομές προκάλεσαν ανησυχία και στις γειτονικές χώρες. Λιθουανία, Λετονία και Εσθονία εξέδωσαν προειδοποιήσεις προς τους πολίτες τους για πιθανή απειλή από drones, ενώ η Φινλανδία επέβαλε περιορισμούς στην κίνηση αεροσκαφών και πλοίων.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγες ώρες πριν από τη συνέχιση, για δεύτερη ημέρα, των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ αντιπροσωπειών της Ουκρανίας και της Ρωσίας στο Αμπού Ντάμπι, με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στο στόχαστρο η ρωσική ενεργειακή υποδομή

Τους τελευταίους 18 μήνες η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις με drones εναντίον ενεργειακών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων στο εσωτερικό της Ρωσίας.

Το Κίεβο υποστηρίζει ότι στόχος των επιχειρήσεων είναι να περιοριστούν τα έσοδα που χρηματοδοτούν τη ρωσική πολεμική μηχανή.

Από την πλευρά της, η Ουκρανία καταγγέλλει τις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις κατά του δικού της ενεργειακού δικτύου, εκφράζοντας ανησυχίες ότι κατά τη διάρκεια του χειμώνα εκατομμύρια πολίτες μπορεί να αντιμετωπίσουν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, τη θέρμανση και την υδροδότηση.