Μια «βιομηχανική επιχείρηση» επλήγη σήμερα από μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε περιφέρεια σε απόσταση περίπου 400 χιλιομέτρων ανατολικά της Μόσχας, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, ενώ η Ουκρανία υποστηρίζει από την πλευρά της ότι έπληξε ένα σημαντικό διυλιστήριο πετρελαίου.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Νίζνι Νόβγκοροντ Γκλεμπ Νικίτιν ανέφερε «μια μαζική επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών» στη διάρκεια της νύκτας και σήμερα το πρωί, στη διάρκεια της οποίας «μια βιομηχανική επιχείρηση στην περιοχή του Κστόβο υπέστη σημαντικές ζημιές».

«Περισσότερα από εκατό μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν καταστραφεί» και, «σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν θύματα», πρόσθεσε στην ανακοίνωσή του χωρίς διευκρίνιση σχετικά με τις δραστηριότητες αυτού του εργοστασίου.

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν από την πλευρά τους μια επίθεση εναντίον «του διυλιστηρίου πετρελαίου του Κστόβο», «ένα από τα πιο μεγάλα διυλιστήρια της Ρωσίας, που παράγει καύσιμα και λιπαντικά».

Προχθές, Παρασκευή, οι ρωσικές αρχές είχαν δηλώσει πως η Ουκρανία έχει επαναλάβει τα πλήγματά της στα ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου έπειτα από μια «παύση» ημερών στις επιθέσεις αυτού του τύπου. Ο ρώσος υπουργός Ενέργειας Αλεξάντρ Νόβακ είχε δηλώσει πως εκείνη την ημέρα επλήγησαν τρία διυλιστήρια.

Σε απάντηση στα ρωσικά πλήγματα που καταστρέφουν ενεργειακές υποδομές του μετά την έναρξη της μεγάλης κλίμακας ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία το Φεβρουάριο 2022, το Κίεβο διεξάγει τακτικά επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις στη ρωσία.

Αυτές οι επιθέσεις έχουν στόχο να πλήξουν τα έσοδα από τους υδρογονάνθρακες που χρηματοδοτούν την πολεμική προσπάθεια του Κρεμλίνου.