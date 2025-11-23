Επιμέλεια – Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Η Ουκρανία προκάλεσε σήμερα σοβαρές ζημιές σε σταθμό θέρμανσης και ηλεκτροδότησης στην περιφέρεια της Μόσχας χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά και να μείνουν χωρίς θέρμανση χιλιάδες νοικοκυριά — μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις του Κιέβου σε ρωσικό σταθμό παραγωγής ενέργειας σε βαθιά ρωσικό έδαφος μέχρι σήμερα.

Καθώς ο πόλεμος εισέρχεται στον τέταρτο χρόνο του, η Ρωσία συνεχίζει να πλήττει υποδομές ηλεκτρισμού και θέρμανσης της Ουκρανίας, ενώ το Κίεβο μέχρι στιγμής είχε επικεντρωθεί κυρίως σε διυλιστήρια, τερματικούς σταθμούς αργού και αγωγούς ρωσικής ενέργειας.

Σήμερα όμως ουκρανικά drones έπληξαν τον σταθμό ηλεκτροπαραγωγής Σατούρα, περίπου 120 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής, Αντρέι Βορομπιόφ. «Μερικά από τα drones καταστράφηκαν από τις δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας, όμως αρκετά έπεσαν στον χώρο του σταθμού και ξέσπασε πυρκαγιά», ανέφερε.

Βίντεο που κυκλοφορεί στο Telegram —η αυθεντικότητά του δεν έχει επιβεβαιωθεί— δείχνει φλόγες και καπνό να υψώνονται στον ουρανό και ακούγονται ισχυροί κρότοι.

Ο Βορομπιόφ σημείωσε ότι στην περιοχή, όπου οι θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα χαμηλές, ενεργοποιήθηκαν εφεδρικά συστήματα για την ηλεκτροδότηση και τη θέρμανση. «Γίνονται όλες οι απαραίτητες προσπάθειες ώστε η θέρμανση να επανέλθει το συντομότερο δυνατό», πρόσθεσε. Ο πληθυσμός της Σατούρα εκτιμάται γύρω στους 33.000 κατοίκους.

Η ουκρανική πλευρά δεν έχει σχολιάσει ακόμη το περιστατικό.

Παράλληλα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε συνολικά 75 ουκρανικά drones, περιλαμβανομένων 36 στη Μαύρη Θάλασσα και αρκετών στην περιοχή της Μόσχας. Οι πτήσεις στο αεροδρόμιο Βνούκοβο ανεστάλησαν προσωρινά λόγω της επίθεσης.

Με πληροφορίες από: The Straits Times