Τουλάχιστον 25 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις αρχές Σεπτεμβρίου στην περιφέρεια του Λένινγκραντ, στη βορειοδυτική Ρωσία, εξαιτίας κατανάλωσης νοθευμένου αλκοόλ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η Επιτροπή Έρευνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι οι νεκροψίες έξι θυμάτων, που εντοπίστηκαν μεταξύ 10 και 17 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Βολοσόβσκι, έδειξαν αυξημένα ή θανατηφόρα επίπεδα μεθανόλης στον οργανισμό τους. Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, οι αρχές είχαν αναφέρει 19 θανάτους στην περιοχή Σλαντσέβσκι.

Για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί τρία άτομα. Μεταξύ αυτών, ένας 60χρονος και ένας 70χρονος, οι οποίοι κατηγορούνται ότι προμήθευσαν τα θύματα με το επικίνδυνο αλκοόλ. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.