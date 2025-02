Ένας μεθυσμένος οδηγός στο Καλίνινγκραντ προκάλεσε αναστάτωση, καθώς προσέκρουσε σε έντεκα αυτοκίνητα και στη συνέχεια επιχείρησε να διαφύγει, με πολίτες να τον καταδιώκουν ρίχνοντάς του αρχικά χιονόμπαλες, ενώ μόλις σταμάτησε υπήρξε συμπλοκή με τους πολίτες να τον καταδιώκουν.

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε από τον ιστότοπο Nexta, καταγράφεται η τρελή πορεία του οδηγού που οδηγούσε απρόσεκτα σε κατοικημένη περιοχή, προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα.

GTA from Kaliningrad: a drunk driver on a Mustang crashed 11 cars in front of their owners

The alcoholic broke into the courtyard of a multi-storey building and started ramming parked cars. Dazed owners gave chase and with the help of snowballs managed to stop the car.

