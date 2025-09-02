Περισσότεροι από τριακόσιοι κάτοικοι χρειάστηκε να φύγουν εσπευσμένα από τα διαμερίσματά τους κατά τη διάρκεια της νύχτας, εξαιτίας ουκρανικής επιδρομής με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στην περιφέρεια Ραστόφ, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης της Γιούρι Σλιούσαρ, προσθέτοντας πως σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, υπάρχουν τρεις ελαφρά τραυματισμένοι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί.

Σε διαμέρισμα, εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός που ήταν προσαρμοσμένος σε ουκρανικό drone και «προληπτικά» αποφασίστηκε «320 ένοικοι να απομακρυνθούν εσπευσμένα», εξήγησε.

Κατά τον αξιωματούχο, η επιδρομή προκάλεσε ζημιές και μικρής έκτασης πυρκαγιές σε άλλα σημεία.