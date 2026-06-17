Ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) πραγματοποίησε στοχευμένο πλήγμα εναντίον λεωφορείου που μετέφερε μέλη παιδικής ομάδας ποδοσφαίρου από τη Λευκορωσία, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μία γυναίκα και να τραυματιστούν ακόμη έξι άτομα στη ρωσική περιφέρεια του Μπριάνσκ.

Η επίθεση σημειώθηκε σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου, στην περιοχή Μπριάνσκ, η οποία βρίσκεται ακριβώς στα σύνορα μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και Λευκορωσίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε μέσω της πλατφόρμας Telegram ο Ιγκόρ Κοβαλτσούκ, προσωρινός κυβερνήτης της περιφέρειας, το λεωφορείο μετέφερε νεαρούς αθλητές από την πόλη Γκομέλ της νότιας Λευκορωσίας.

Το Γκομέλ βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία και με την Ουκρανία, στο νότιο τμήμα της Λευκορωσίας, μια χώρα της ανατολικής Ευρώπης που είναι σύμμαχος του Κρεμλίνου.

Οι ουκρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν στο όχημα της ομάδας ποδοσφαίρου νέων την ώρα που εκείνο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο μεταφέροντας τα παιδιά για διακοπές στο Γκελεντζίκ. Από το χτύπημα, μια γυναίκα που εκτελούσε χρέη συνοδού της αποστολής έχασε ακαριαία τη ζωή της, ενώ έξι άτομα, ανάμεσα στα οποία και τέσσερα παιδιά τραυματίστηκαν.

🇷🇺🇺🇦 Earlier today, the Kiev regime carried out a terror attack on a bus carrying a Belarusian children’s football team in Russia’s Bryansk region. The group with their parents were headed for a vacation. One woman was kiIIed and 6 others injured, 4 of which were children. pic.twitter.com/WJwUTIzBNf — Spetsnaℤ 007 🇷🇺 (@Alex_Oloyede2) June 17, 2026

44 επιβάτες στο όχημα – Έρευνα για «τρομοκρατία» από τη Μόσχα

Η Ρωσική Επιτροπή Ερευνών, εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, γνωστοποιώντας ότι άνοιξε ποινική δικογραφία με την κατηγορία της «τρομοκρατικής ενέργειας».

Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει το μέγεθος του κινδύνου που διέτρεξαν οι επιβαίνοντες, καθώς στο λεωφορείο επέβαιναν συνολικά 44 άνθρωποι με 28 εξ αυτών να είναι νεαροί αθλητές της ποδοσφαιρικής ακαδημίας.

Οι ρωσικές αρχές δεν έχουν προχωρήσει ακόμη στην ανακοίνωση των ονομάτων και των ακριβών ηλικιών των τραυματισμένων παιδιών.

Το Κίεβο, το οποίο τους τελευταίους μήνες έχει εντείνει κατακόρυφα τις αεροπορικές επιθέσεις με drones και πυραύλους βαθιά εντός των ρωσικών εδαφών και των κατεχόμενων περιοχών, υποστηρίζει ότι τα πλήγματα αυτά γίνονται σε αντίποινα για τους καθημερινούς ρωσικούς βομβαρδισμούς που δέχονται οι ουκρανικές πόλεις από την έναρξη του πολέμου.