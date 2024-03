Το χρυσωρυχείο Pioneer στην περιφέρεια Αμούρ της Ρωσίας, όπου βρίσκονται εγκλωβισμένοι 13 εργάτες, έχει πλημμυρίσει σχεδόν ολοκληρωτικά, μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Ρωσίας RIA Novosti επικαλούμενο τις υπηρεσίες διαχείρισης εκτάκτων αναγκών.

Οι εργάτες εγκλωβίστηκαν εκεί στις 18 Μαρτίου έπειτα από πτώση βράχου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Χθες ανεστάλησαν εξαιτίας φόβων για νέα κατάρρευση οι περισσότερες προσπάθειες διάσωσης στο χρυσωρυχείο, το οποίο βρίσκεται σε απομακρυσμένη περιοχή στο ανατολικό άκρο της Ρωσίας και είναι από τα μεγαλύτερα της χώρας.

Τα ατυχήματα σε ορυχεία στη Ρωσία είναι συχνά και πολλές φορές συνδέονται με τη χαλαρή εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας, την κακή διαχείριση, τη διαφθορά ή τον παρωχημένο εξοπλισμό.

Rescue efforts to save 13 miners at a Russian gold mine suspended due to the risk of another collapse pic.twitter.com/lMV0NKqOIg

⚠️ RUSSIAN MINE WITH 13 TRAPPED MINERS ALMOST COMPLETELY FLOODED, RIA REPORTS

Full Story → https://t.co/X9gqAxdgGq

Water has almost completely flooded the Pioneer gold mine in Russia's Amur region, where 13 miners are stuck, Russia's state-run RIA Novosti news agency said on… pic.twitter.com/Wcgp2BCeko

— PiQ (@PiQSuite) March 28, 2024