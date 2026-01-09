Μπαράζ επιθέσεων εξαπέλυσε τη νύχτα η Ρωσία στην Ουκρανία, πλήττοντας με drones το Κίεβο – όπου 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους – και εξαπολύοντας πυραύλους Ορέσνικ στην πόλη Λβιβ, στα δυτικά.

Σήμερα, η Μόσχα ανακοίνωσε ότι στο πλήγμα της Λβιβ χρησιμοποίησε πυραύλους Oreshnik (Ορέσνικ), ως «αντίποινα» στην πρόσφατη επίθεση με drones στην κατοικία του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν, στην περιοχή του Νόβγκοροντ, στα τέλη Δεκεμβρίου – η οποία όμως δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ από ανεξάρτητες πηγές.

Διεθνή μέσα ανέφεραν νωρίτερα ότι βαλλιστικός πύραυλος μεσαίας εμβέλειας (IRBM) Ορέσνικ με τεχνολογία MIRV, χτύπησε την περιοχή Λβιβ, μόλις 70 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Πολωνία, την ΕΕ και το ΝΑΤΟ, στις 11:45 μ.μ. τοπική ώρα.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο καταγράφεται ομοβροντία επιθέσεων.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Λβιβ είχε δηλώσει νωρίτερα πως από τη ρωσική επίθεση επλήγη «υποδομή», για την οποία δημοσιεύματα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρουν πως ήταν μια μεγάλη υπόγεια εγκατάσταση αποθήκευσης αερίου.

Η αντίδραση του Κιέβου

Η ρωσική επίθεση στη διάρκεια της νύκτας με πύραυλο Ορέσνικ κοντά στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ είναι μια «σοβαρή απειλή» για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, δήλωσε σήμερα ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα, καλώντας τους εταίρους να αυξήσουν την πίεση επί της Μόσχας.

Ο Σίμπιχα δήλωσε ότι το Κίεβο ενημερώνει τις Ηνωμένες Πολιτείες, ευρωπαίους εταίρους και άλλες χώρες για τις λεπτομέρειες του πλήγματος μέσω διπλωματικών διαύλων. «Ο (ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ) Πούτιν χρησιμοποιεί έναν IRBM (βαλλιστικό πύραυλο μέσου βεληνεκούς) κοντά στα σύνορα της ΕΕ και του ΝΑΤΟ ως απάντηση στις δικές του παραισθήσεις – αυτό είναι αληθινά μια παγκόσμια απειλή. Και απαιτεί παγκόσμιες απαντήσεις», δήλωσε.

Ο Πούτιν έχει υποστηρίξει πως ο Ορέσνικ (η ονομασία σημαίνει φουντουκιά στη ρωσική γλώσσα) είναι αδύνατο να αναχαιτισθεί επειδή πετάει με ταχύτητα δεκαπλάσια της ταχύτητας του ήχου και πως η καταστροφική ισχύς του είναι συγκρίσιμη με αυτή ενός πυρηνικού όπλου, ακόμα κι όταν φέρει συμβατική κεφαλή.