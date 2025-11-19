Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας επιβεβαίωσε σήμερα ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας εκτόξευσαν τέσσερις αμερικανικής κατασκευής πυραύλους ATACMS εναντίον πολιτικών στόχων στην περιφέρεια Βαρόνεζ, στο νότιο τμήμα της επικράτειάς της.

Ο ουκρανικός στρατός έκανε λόγο χθες για πλήγματα εναντίον στρατιωτικών στόχων στη Ρωσία με αμερικανικής κατασκευής ATACMS, χαρακτηρίζοντας «σημαντική» την εξέλιξη.

«Μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας S-400 και συστήματα αντιαεροπορικών πυραύλων και πυροβόλων Pantsir κατέρριψαν όλους τους πυραύλους ATACMS», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας μέσω Telegram.

Συντρίμμια των κατεστραμμένων πυραύλων προκάλεσαν ζημιές στις οροφές οίκου ευγηρίας και ορφανοτροφείου, καθώς και σπιτιού, σύμφωνα με την ίδια πηγή, που πρόσθεσε ότι δεν υπήρξαν απώλειες στις τάξεις των αμάχων.

Το υπουργείο μεταφόρτωσε φωτογραφίες συντριμμιών πυραύλων αναφέροντας πως στοιχεία αναγνώρισης από αέρος εντόπισαν ότι η εκτόξευση των ATACMS έγιναν από HIMARS στην περιφέρεια του Χαρκόβου.

Συμπλήρωσε πως εκτοξεύτηκαν πύραυλοι Iskander-M για να καταστραφούν τα συστήματα αυτά εκτόξευσης πολλαπλών πυραύλων.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις είχαν επιτεθεί πιο πρόσφατα στη Ρωσία με τέτοιους πυραύλους βραχέος ως μέσου βεληνεκούς τον Ιανουάριο, όταν εξαπέλυσαν έξι πυραύλους εναντίον στόχων στην περιφέρεια Μπιέλγκοροντ.

Έπειτα από εκτοξεύσεις αμερικανικής κατασκευής πυραύλων ATACMS και βρετανικής κατασκευής πυραύλων Storm Shadow στο ρωσικό έδαφος το 2024, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε να χρησιμοποιηθεί πειραματικός υπερηχητικός πύραυλος εναντίον της Ουκρανίας.