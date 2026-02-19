Τέσσερις Μάρτυρες του Ιεχωβά καταδικάστηκαν για εξτρεμιστική δραστηριότητα και φυλακίστηκαν την περασμένη εβδομάδα, βάσει μυστικών βιντεοσκοπήσεων που έκαναν πράκτορες της FSB που είχαν διεισδύσει σε συνεδρίες τους στις οποίες τελούσαν τις προσευχές τους, δήλωσε την Τετάρτη εκπρόσωπος της θρησκευτικής τους ομάδας.

Οι τέσσερις άνδρες προστέθηκαν στον κατάλογο των περίπου 220 ατόμων που έχουν σταλεί στη φυλακή, από το 2017 μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο μιας μεγάλης καταστολής των Μαρτύρων του Ιεχωβά που ξεκίνησαν οι ρωσικές αρχές, οι οποίες απαγόρευσαν τότε τη δραστηριότητά τους χαρακτηρίζοντας τη θρησκευτική τους ομάδα «εξτρεμιστική οργάνωση».

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα το 2022, απεφάνθη ότι η απαγόρευση που επέβαλε η Ρωσία είναι παράνομη και αντιστοίχως καταδικάστηκε από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

«Μετά από σχεδόν ένα ολόκληρο χρόνο μυστικών βιντεοσκοπήσεων, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) κατάφερε να επιλέξει μόνο μερικές συναντήσεις που τις θεώρησε πιο «εξτρεμιστικές», κάτι που στην πραγματικότητα αποδεικνύει ότι είμαστε απλοί άνθρωποι που σεβόμαστε τους πάντες χωρίς εξαίρεση», δήλωσε στην απολογία του στο δικαστήριο ο Ρέστνικοφ.

«Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η τελική προσευχή στην οποία οι παρόντες ζήτησαν από τον Θεό δύναμη για να αντέξουν τις κακουχίες που προκαλούνται από τον διωγμό. Δεν υπάρχει αίτημα για τιμωρία ή βλάβη στους διώκτες μας».

Στην άλλη υπόθεση, ο Βαλέριι Τολμάζοφ, 71 ετών, ο Αλεξάντρ Κόστιουκ, 53 ετών, και ο Μαξίμ Μπαρμπαζούκ, 43 ετών, καταδικάστηκαν σε έξι χρόνια φυλάκισης ο καθένας στην πόλη Τβερ.

«Αυτό που ξεχωρίζει σε αυτές τις δύο νέες υποθέσεις δεν είναι μόνο η χρήση μυστικών πρακτόρων, αλλά το πόσο βαθιά ενσωματώθηκαν αυτοί οι πράκτορες σε μικρές, έμπιστες ομάδες πριν δώσουν επιλεκτικά επεξεργασμένο υλικό πίσω στους ερευνητές», δήλωσε ο Τζάροντ Λόπες, εκπρόσωπος της Παγκόσμιας Κεντρικής Διεύθυνσης των Μαρτύρων του Ιεχωβά με έδρα τη Νέα Υόρκη.

