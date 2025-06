Επιδρομή ουκρανικών drones προκάλεσε πυρκαγιά στο εργοστάσιο χημικών Azot και τον τραυματισμό δύο ανθρώπων στη ρωσική περιφέρεια Τούλα, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

«Η πυρκαγιά έχει κατασβηστεί», δήλωσε ο περιφερειάρχης Ντμίτρι Μιλιάεφ σε μήνυμα που ανάρτησε στην πλατφόρμα Telegram.

A fire broke out at the Novomoskovsk Azot plant in the Tula region as a result of a UAV crash, the fire has been extinguished, Governor Milyaev reported. According to him, no exceedances of permissible levels of pollutants were recorded. pic.twitter.com/m0jz7hXlc3

— Ukraine/Russia News (@UKRRUSNews) June 8, 2025