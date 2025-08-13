«Συντρίμμια» drone που καταρρίφθηκε προκάλεσαν μικρής έκτασης πυρκαγιά, που κατασβέστηκε «αμέσως», σε διυλιστήριο στη Σλαβιάνσκ, στην περιφέρεια Κρασναντάρ της Ρωσίας, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές μέσω Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (13/8), προσθέτοντας πως δεν υπάρχουν θύματα.

«Δεν αναφέρονται θύματα», σημείωσε η αυτοδιοίκηση. Διαβεβαίωσε πως «η πυρκαγιά κατασβέστηκε αμέσως» και μέλη υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων «εργάζονται επιτόπου».

Το διυλιστήριο στη Σλαβιάνσκ ανήκει σε ιδιωτική εταιρεία. Παράγει περίπου 100.000 βαρέλια καυσίμων την ημέρα. Τα προϊόντα του χρησιμοποιούνται τόσο για την τροφοδοσία της εσωτερικής αγοράς, όσο και για εξαγωγές.