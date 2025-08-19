Συντρίμμια από καταστραμμένα ουκρανικά drones προκάλεσαν πυρκαγιές σε διυλιστήριο πετρελαίου και στη στέγη νοσοκομείου στην περιοχή του Βόλγκογκραντ της Ρωσίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης της νοτιοδυτικής ρωσικής περιοχής την Τρίτη σε ανάρτηση στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

«Οι πυροσβέστες εργάζονται επί τόπου προσπαθώντας να περιορίσουν και να σβήσουν τις πυρκαγιές», ανέφερε η διοίκηση, επικαλούμενη τον κυβερνήτη της περιοχής, Αντρέι Μποτσάροφ, στην ανάρτησή της.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν τραυματίες».