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Πυρκαγιά ξέσπασε σε κέντρο ερευνών που ανήκει στην ρωσική διαστημική υπηρεσία Roskosmos στην πόλη Καρολιόφ έξω από την Μόσχα, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS, επικαλούμενο τις υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών.
One of the buildings at Roscosmos’ main research institute, TsNIIMash, is on fire in Korolyov, Moscow region. The institute is central to Russia’s space program and aerospace research. #Russia pic.twitter.com/tNbKsSQno9
— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 5, 2026
🔥Roscosmos Flight Control Center is on fire🔥
(russian version of Johnson Space Center in Houston) pic.twitter.com/nrbE71zBYM
— ITDUDE Fella (@The_Real_ITDUDE) August 5, 2026
Το Κεντρικό Ερευνητικό Ινστιτούτο Μηχανολογίας στο Κορολιόφ είναι το κύριο ερευνητικό ινστιτούτο της διαστημικής υπηρεσίας.
Повідомляють про пожежу на території «ЦНИИмаш»(Центральный научно-исследовательский институт машиностроения в Московській області.
Наймовірніше за все горить корпус №22 ЦНДІмаш – одна з будівель комплексу Центру управління польотами «Роскосмосу» в Корольові. Об’єкт pic.twitter.com/F53LS5I2XX
— Генсек НАТО (@GensekNato15656) August 5, 2026
The main research institute of Roscosmos is on fire in the Moscow region
The fire may be of a technical nature. Shortly before reports of the blaze appeared, the Federal Air Transport Agency restricted operations at the Moscow airports, which usually happens during drone… pic.twitter.com/nGV1fzQIQC
— Visegrád 24 (@visegrad24) August 5, 2026
Το TASS δεν ανέφερε την αιτία της πυρκαγιάς ούτε έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με την έκτασή της ή τις ζημιές που προκλήθηκαν.