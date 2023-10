Πυρκαγιά ξέσπασε στην Ρωσία σε μεταλλουργείο αλουμινίου της Rusal στην Κρασνογιάρσκ της Σιβηρίας τις πρώτες πρωινές ώρες σύμφωνα με όσα μεταδίδει το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο αξιωματούχους του υπουργείου αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

«Στις 08:57 (σ.σ. τοπική ώρα· 04:57 ώρα Ελλάδας) αναφέρθηκε πυρκαγιά στην περιοχή του KrAZ (του μεταλλουργείου αλουμινίου της Κρασνογιάρσκ)», ανέφερε το πρακτορείο. «Μετασχηματιστής πήρε φωτιά σε έκταση 50 τετραγωνικών μέτρων».

Η Rusal είναι η μεγαλύτερη κατασκευάστρια αλουμινίου στον κόσμο πλην Κίνας. Η μονάδα στην Κρασνογιάρσκ έχει τη δυνατότητα να παράγει 1 εκατομμύριο μετρικούς τόνους τον χρόνο, ανέφερε το TASS.

The factory is on fire in Krasnoyarsk, Russia

Good morning 🔥#UkraineWar #RussiaIsCollapsing pic.twitter.com/4nlkNNyarF

— Dr. Khaled Alfaiomi (@Alfaiomi) October 4, 2023

