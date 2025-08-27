Συντρίμμια καταρριφθέντος ουκρανικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος προκάλεσαν πυρκαγιά στην οροφή πολυκατοικίας στην πόλη Ροστόφ, ωθώντας τις Αρχές να απομακρύνουν εσπευσμένα 15 πολίτες που διαμένουν εκεί, ενημέρωσε νωρίς σήμερα ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης του Ροστόφ, ο Γιούρι Σλιούσαρ, μέσω Telegram.

🇷🇺🇺🇦⚡️- Drones ucranianos de patrulha atingiram um complexo residencial em Rostov-on-Don, sudoeste da Rússia. Especula-se que a casa atingida seja a residência do ex-presidente ucraniano Viktor Yanukovych, que vive exilado na Rússia desde 2014. pic.twitter.com/RJl2RooEJU — news and ufology (@newsandufology) August 26, 2025

Το «σημαντικότερο» είναι πως «κανένας δεν τραυματίστηκε», σημείωσε ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης Σλιούσαρ, που διαβεβαίωσε ότι η φωτιά περιορίστηκε γρήγορα.

Ukrainian forces carried out drone strikes against targets in Russia’s Rostov region. pic.twitter.com/2ykpQn3Fsn — NewsEra (@NewsEra_) August 26, 2025

Νωρίτερα, ο Σλιούσαρ ανακοίνωνε ότι μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν δέκα ουκρανικά drones σε διάφορους τομείς της περιφέρειας.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters σημειώνει ότι δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές με ανεξάρτητο τρόπο. Δεν έχει υπάρξει κανένα σχόλιο από ουκρανικής πλευράς ως αυτό το στάδιο. Το Κίεβο, που έχει πολλαπλασιάσει τις επιδρομές του είδους στη ρωσική επικράτεια, κάνει λόγο για ανταπόδοση των συνεχιζόμενων πληγμάτων της Μόσχας.

Και οι δύο πλευρές αρνούνται πως βάζουν στο στόχαστρο αμάχους από το ξέσπασμα του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022.